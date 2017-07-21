На остров Кос для эвакуации израильских граждан направлен спецрейс

В ночь на пятницу, 21 июля, возле юго-западного побережья Турции произошло землетрясение магнитудой 6,7.

По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 01:31 по местному времени, располагался в Эгейском море, в 10,3 км к юго-востоку от турецкого курортного города Бодрум и в 16,2 км к северо-востоку от греческого острова Кос. Очаг залегал на глубине 10 км под морским дном.

В результате землетрясения на территории Турции никто не пострадал, однако на греческом острове Кос погибли два человека, еще несколько человек получили травмы. Как сообщает Daily Sabah, погибшие – гражданин Швеции и гражданин Турции, первому из которых было 27, второму – 39 лет. Турецкие власти отправили на остров Кос 250-местное судно, на борт которого, как предполагается, поднимутся 200 турецких туристов.

Израильские страховые компании "Арэль" и Passportcard отправили на остров Кос своих представителей специальным рейсом. Им предстоит провести эвакуацию израильтян, являющихся владельцами страховых полисов этих компаний, и выразивших желание вернуться домой. Сообщается, что если в самолете останутся свободные места, то они будут предложены израильским гражданам, не являющимся клиентами страховых компаний "Арэль" и Passportcard.

Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что среди пострадавших в результате землетрясения на греческом острове Кос нет израильских граждан.

На данный момент на острове находятся около 600 израильских туристов.

Министерство рекомендует израильтянам воздержаться от посещения острова в ближайшее время.

Наиболее разрушительным за последние годы в Турции было землетрясение в Измите (магнитуда 7,6) в 1999 году, когда погибли более 17 тысяч человек. В том же году землетрясение в Дзюдже (магнитуда 7,2) унесло жизни почти 900 человек. Отметим, что в 1999 году Израиль одним из первых оказал помощь Турции после землетрясений, в поисково-спасательных работах принимали участие военнослужащие ЦАХАЛа.