21 июля 2017 г.
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Ближний Восток

На остров Кос для эвакуации израильских граждан направлен спецрейс

время публикации: 16:11 | последнее обновление: 16:26 блог версия для печати фото
На остров Кос для эвакуации израильских граждан направлен спецрейс
На остров Кос для эвакуации израильских граждан направлен спецрейс
На остров Кос для эвакуации израильских граждан направлен спецрейс

В ночь на пятницу, 21 июля, возле юго-западного побережья Турции произошло землетрясение магнитудой 6,7.

По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 01:31 по местному времени, располагался в Эгейском море, в 10,3 км к юго-востоку от турецкого курортного города Бодрум и в 16,2 км к северо-востоку от греческого острова Кос. Очаг залегал на глубине 10 км под морским дном.

В результате землетрясения на территории Турции никто не пострадал, однако на греческом острове Кос погибли два человека, еще несколько человек получили травмы. Как сообщает Daily Sabah, погибшие – гражданин Швеции и гражданин Турции, первому из которых было 27, второму – 39 лет. Турецкие власти отправили на остров Кос 250-местное судно, на борт которого, как предполагается, поднимутся 200 турецких туристов.

Израильские страховые компании "Арэль" и Passportcard отправили на остров Кос своих представителей специальным рейсом. Им предстоит провести эвакуацию израильтян, являющихся владельцами страховых полисов этих компаний, и выразивших желание вернуться домой. Сообщается, что если в самолете останутся свободные места, то они будут предложены израильским гражданам, не являющимся клиентами страховых компаний "Арэль" и Passportcard.

Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что среди пострадавших в результате землетрясения на греческом острове Кос нет израильских граждан.

На данный момент на острове находятся около 600 израильских туристов.

Министерство рекомендует израильтянам воздержаться от посещения острова в ближайшее время.

Наиболее разрушительным за последние годы в Турции было землетрясение в Измите (магнитуда 7,6) в 1999 году, когда погибли более 17 тысяч человек. В том же году землетрясение в Дзюдже (магнитуда 7,2) унесло жизни почти 900 человек. Отметим, что в 1999 году Израиль одним из первых оказал помощь Турции после землетрясений, в поисково-спасательных работах принимали участие военнослужащие ЦАХАЛа.

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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 21 июля 2017 г.
Возле берегов Турции произошло землетрясение магнитудой 6,7, есть жертвы







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Пятница, 21 июля 2017 г.
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