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Ближний Восток

МИД Египта призвал Израиль "прекратить насилие в отношении палестинцев"

время публикации: 20:07 | последнее обновление: 20:14 блог версия для печати фото
МИД Египта призвал Израиль "прекратить насилие в отношении палестинцев"

Министерство иностранных дел Египта обратилось к Израилю с требованием "прекратить насилие в отношении палестинцев и эскалацию напряженности, возникшие в результате ситуации на Храмовой горе".

Египетский МИД выразил обеспокоенность беспорядками, вспыхнувшими в Иерусалиме, когда в ходе столкновений с полицией погибли трое арабов.

Накануне руководство каирского университета Аль-Азхар, считающегося наиболее престижным мусульманским вузом, также заявило о своей обеспокоенности "провокационными действиями" Израиля в Иерусалиме и выразило свою поддержку "палестинскому народу", сообщает "Аль-Ахрам".

Напомним, в пятницу, 21 июля, в Иерусалиме, мусульмане молились на площади Рас аль-Амуд, улице Салах ад-Дин и возле музея Рокфеллера. По окончании молитвы арабы принялись бросать камни в сотрудников полиции. В Старом городе и Восточном Иерусалиме вспыхнули беспорядки.

У входа на Храмовую гору начались столкновения с полицейскими и военнослужащими ЦАХАЛа. В результате беспорядков, вспыхнувших также на территории Иудеи и Самарии, пострадали около двухсот арабов. Несколько сотрудников полиции получили травмы.

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