Сирия и "Хизбалла" начали операцию на ливанской границе

Вооруженные силы Сирии и боевики ливанской группировки "Хизбалла" проводят масштабную антитеррористическую операцию на ливанско-сирийской границе – в том же районе, где воюет против боевиков ливанская армия.

Центром проведения операции стали окрестности ливанского города Арсаль и соседний с ними сирийский район Каламун. В горной труднодоступной местности расположены базы "Исламского государства" и "Джабхат Фаттах аш-Шам".

Как сообщает телеканал "Аль-Манар", принадлежащий "Хизбалле", эта ливанская группировка и сирийская армия нанесли артиллерийский и ракетный удары по базам боевиков по обе стороны границы.

Наступление на позиции джихадистов ведется с обеих сторон границы, при этом сирийская армия на ливанскую территорию не заходит. Как отмечается, операция не ограничена во времени и будет продолжаться до достижения целей.

Напомним, что, выступая 18 июля в парламенте, премьер-министр Ливана Саад аль-Харири сообщил, что вооруженные силы начнут операцию в районе Джуруд Арсаль, на северо-востоке страны. По словам премьер-министра, она тщательно подготовлена.

В этом районе расположено множество лагерей сирийских беженцев. Местные активисты заявляют, что армия проводит зачистки именно в них, избегая вступать в бой с ИГ и "Джабхат Фаттах аш-Шам".

После того, как стало известно о смерти четырех арестованных военными беженцев, Союз живущих в Ливане сирийцев призвал провести в Бейруте массовую манифестацию. В ответ МВД запретило проведение уличных демонстраций.