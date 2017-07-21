21 июля 2017 г.
последняя новость: 04:20
Молодой ухажер Андрейченко
Задорнову не помогла каббала
В ноги ушло
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
03:35 Возле берегов Турции произошло землетрясение магнитудой 6,7, есть погибшие
17:49 Кувейт принял решение выслать из страны 15 иранских дипломатов
17:10 Войска Башара Асада попали в засаду около Дамаска: погибли 28 солдат и офицеров
16:08 Саудовский принц арестован за избиение людей и употребление алкоголя
15:27 Ливан запретил сирийским беженцам протестовать
12:41 Ханийя призвал провести саммит в защиту аль-Аксы
11:52 Найдена предполагаемая гробница Анхесенамон, сестры-жены Тутанхамона
11:28 Саудовская девушка, надевшая мини-юбку, не будет наказана
10:38 Король Салман приказал арестовать принца за издвевательства над людьми
09:51 В Турции обнаружен древнейший "смайлик" в истории
Ближний Восток

Возле берегов Турции произошло землетрясение магнитудой 6,7, есть погибшие

время публикации: 03:35 | последнее обновление: 03:39 блог версия для печати фото
Возле берегов Турции произошло землетрясение магнитудой 6,7, есть погибшие

Возле юго-западного побережья Турции в ночь на пятницу, 21 июля, произошло землетрясение магнитудой 6,7.

По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 01:31 по местному времени, располагался в Эгейском море, в 10,3 км к юго-востоку от турецкого курортного города Бодрум и в 16,2 км к северо-востоку от греческого острова Кос. Очаг залегал на глубине 10 км под морским дном.

В результате землетрясения на острове Кос погибли два человека, еще несколько человек получили травмы, передает информационное агентство Reuters.

Как сообщают турецкие СМИ, землетрясение привело к образованию небольшого цунами.

Наиболее разрушительным за последние годы в Турции было землетрясение в Измите (магнитуда 7,6) в 1999 году, когда погибли более 17 тысяч человек. В том же году землетрясение в Дзюдже (магнитуда 7,2) унесла жизни почти 900 человек. Отметим, что в 1999-м Израиль одним из первых оказал помощь Турции после землетрясений, в поисково-спасательных работах принимали участие военнослужащие ЦАХАЛа.

В ноябре 2011-го жертвами серии землетрясений на востоке Турции стали десятки людей (хотя магнитуда не превышала 5,6). Израильские спасатели и тогда участвовали в поисковых работах на востоке Турции, несмотря на ухудшение отношений с этой страной после мая 2010-го.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 18 июля 2017 г.
Около побережья Перу произошло землетрясение магнитудой 6,6
// NEWSru.co.il // В мире // 18 июля 2017 г.
Возле берегов Камчатки произошло мощное землетрясение
// NEWSru.co.il // В мире // 11 июля 2017 г.
Около берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,8
// NEWSru.co.il // В мире // 1 июля 2017 г.
Около побережья Эквадора произошло землетрясение магнитудой 6,1
// NEWSru.co.il // В мире // 29 июня 2017 г.
Неподалеку от берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,0







  Rating@Mail.ru  
Пятница, 21 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017