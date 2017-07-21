Возле берегов Турции произошло землетрясение магнитудой 6,7, есть погибшие

Возле юго-западного побережья Турции в ночь на пятницу, 21 июля, произошло землетрясение магнитудой 6,7.

По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 01:31 по местному времени, располагался в Эгейском море, в 10,3 км к юго-востоку от турецкого курортного города Бодрум и в 16,2 км к северо-востоку от греческого острова Кос. Очаг залегал на глубине 10 км под морским дном.

В результате землетрясения на острове Кос погибли два человека, еще несколько человек получили травмы, передает информационное агентство Reuters.

Как сообщают турецкие СМИ, землетрясение привело к образованию небольшого цунами.

Наиболее разрушительным за последние годы в Турции было землетрясение в Измите (магнитуда 7,6) в 1999 году, когда погибли более 17 тысяч человек. В том же году землетрясение в Дзюдже (магнитуда 7,2) унесла жизни почти 900 человек. Отметим, что в 1999-м Израиль одним из первых оказал помощь Турции после землетрясений, в поисково-спасательных работах принимали участие военнослужащие ЦАХАЛа.

В ноябре 2011-го жертвами серии землетрясений на востоке Турции стали десятки людей (хотя магнитуда не превышала 5,6). Израильские спасатели и тогда участвовали в поисковых работах на востоке Турции, несмотря на ухудшение отношений с этой страной после мая 2010-го.