Палестинские СМИ: около 200 человек пострадали в столкновениях с полицией в Иерусалиме

Палестинское информационное агентство Quds Press, со ссылкой на источники в медицинских учреждениях в Иерусалиме и пригородах, сообщило, что в результате столкновений с полицией получили ранения около 200 арабов.

Палестинское общество "Красного полумесяца", в свою очередь сообщает, что их "скорыми" в больницы были доставлены 109 человек, "пострадавших во время подавления полицией и израильской армией акций протеста в Иерусалиме".

Отметим, что ранее министерство здравоохранения Палестинской автономии подтвердило информацию о гибели трех арабских подростков, участвовавших в акциях протеста.