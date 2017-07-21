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Ближний Восток

Палестинские СМИ: около 200 человек пострадали в столкновениях с полицией в Иерусалиме

время публикации: 18:26 | последнее обновление: 18:26 блог версия для печати фото
Палестинские СМИ: около 200 человек пострадали в столкновениях с полицией в Иерусалиме

Палестинское информационное агентство Quds Press, со ссылкой на источники в медицинских учреждениях в Иерусалиме и пригородах, сообщило, что в результате столкновений с полицией получили ранения около 200 арабов.

Палестинское общество "Красного полумесяца", в свою очередь сообщает, что их "скорыми" в больницы были доставлены 109 человек, "пострадавших во время подавления полицией и израильской армией акций протеста в Иерусалиме".

Отметим, что ранее министерство здравоохранения Палестинской автономии подтвердило информацию о гибели трех арабских подростков, участвовавших в акциях протеста.

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