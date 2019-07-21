Иран: авиаудар по базе в Ираке нанесен беспилотником ВВС ЦАХАЛа

Иранские военные утверждают, что за ударом по базе проиранского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" на востоке иракской провинции Салах ад-Дин стоит Израиль. Об этом написало кувейтское издание "Аль-Джарида" со ссылкой на источник в иранском элитном военном подразделении "Революционная гвардия". В публикации отмечается, что собеседник имеет высокое военное звание и отвечает за проведение операций подразделений "Революционной гвардии" за границей.

Офицер "Революционной гвардии" утверждает, что удар был нанесен израильским беспилотным аппаратом, который был запущен с американской военной базы, расположенной в "сирийско-иранско-иорданском треугольнике". Он также подтвердил информацию, которая ранее сообщалась арабскими и израильскими СМИ, что целью авиаудара был склад ракет малой и средней дальности.

Офицер "Революционной гвардии" заявил, что вывод о причастности Израиля был сделан на основе типа ракет, которые использовались для нанесения удара по складу, это были те же ракеты, которые используют ВВС Израиля для нанесения ударов по целям в Сирии.

Удар по базе проиранского ополчения подверглась авиаудару в пятницу, 19 июля. Согласно данным телеканала "Аль-Арабия", на базе находились баллистические ракеты иранского производства, некоторое время назад доставленные из Ирана на грузовых машинах, предназначенных для транспортировки замороженных продуктов. Согласно сведениям телеканала, в лагере находились бойцы "Хизбаллы" и иранские военные советники из Корпуса стражей исламской революции, а также располагался склад с иранскими ракетами.

Сведения о последствиях авиаудара противоречивы. Иракские источники сообщают, что причинен значительный ущерб, есть жертвы. "Аль-Арабия" передавала, что был убит один человек, еще двое были ранены. Ранее тем же телеканалом сообщалось о гибели нескольких бойцов "Сил Аль-Кудс" иранского "Корпуса стражей исламской революции" и, по крайней мере, двух боевиков "Хизбаллы" (возможно, боевиков иракской группировки "Катайиб Хизбалла", а не ливанской "Хизбаллы").

Спустя несколько часов после авиаудара Пентагон заявил о том, что он к нему не причастен.

Израильский сайт Walla отмечает, что несколько месяцев назад высокопоставленные чиновники в Иерусалиме предупреждали о передаче иранских баллистических ракет на территорию Ирака, речь шла о ракетах, которые могут представлять угрозу для Израиля. В публикации сказано, что недавно Израиль направил сообщения властям США и ряда стран Европы о том, что Иран стремится создать в Ираке собственные военные базы и наладить там производство высокоточных ракет большой дальности, которые впоследствии могут быть использованы против Израиля и против сил западной коалиции на Ближнем Востоке.

В зарубежных СМИ удар по "иранской базе" в Ираке связывают со словами премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, который 9 июля на авиабазе Неватим сказал на фоне истребителя пятого поколения F-35 "Адир": "В последнее время Иран угрожает уничтожить Израиль. Но ему стоит помнить, что вот эти самолеты могут достичь любой точки на Ближнем Востоке, включая Иран и, конечно же, Сирию". В ряде публикаций упомянуты недавние учения, в ходе которых отрабатывались действия на большие расстояния (аналогичные дальности до Тегерана) с участием F-35.

Ранее неоднократно говорилось о возможной причастности ЦАХАЛа к ударам по целям в Сирии не только на юге, западе и в центре, но и на востоке этой страны, около границы с Ираком. Так, например, в июне 2018 года был нанесен авиаудар по базе на востоке Сирии, недалеко от границы с Ираком, в результате которого были убиты десятки боевиков шиитских милиций и военнослужащих сирийской армии. Дамаск тогда возложил ответственность за эту атаку на США и западную коалицию, но Пентагон заявлял о непричастности к атаке. Тогда же источник в Вашингтоне заявил, что удар был осуществлен израильскими ВВС. В мае 2018 года официальный Дамаск обвинял Израиль в нанесении авиаударов по авиабазе "Хамдан" на востоке Сирии, недалеко от границы с Ираком.





