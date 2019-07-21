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Ближний Восток

Удар по базе в Ираке: Израиль предупреждал Запад о поставках иранских ракет в регион

время публикации: 07:42 | последнее обновление: 08:00 блог версия для печати фото
Удар по базе в Ираке: Израиль предупреждал Запад о поставках иранских ракет в регион
На месте удара
Биньямин Нетаниягу и F-35

По состоянию на воскресенье, 21 июля, остается неизвестным, кто стоит за ударом по базе проиранского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" на востоке иракской провинции Салах ад-Дин. Атака была осуществлена в минувшую пятницу.

Курдский сайт Kurdistan24 писал, что воздушный удар был нанесен по лагерю "туркменских бригад" на территории базы "Аль-Хашд аш-Шааби", расположенной около населенного пункта Амерли, в районе Туз Хурмату, в восточной части провинции Салах ад-Дин (к югу от Киркука, примерно в 80 км от границы с Ираном).

Согласно данным телеканала "Аль-Арабия", на этой базе находились баллистические ракеты иранского производства, некоторое время назад доставленные из Ирана на грузовых машинах, предназначенных для транспортировки замороженных продуктов.

Сведения о последствиях авиаудара противоречивы. Иракские источники сообщают, что причинен значительный ущерб, есть жертвы. "Аль-Арабия" передавала, что был убит один человек, еще двое были ранены. Ранее тем же телеканалом сообщалось о гибели нескольких бойцов "Сил Аль-Кудс" иранского "Корпуса стражей исламской революции" и, по крайней мере, двух боевиков "Хизбаллы" (возможно, боевиков иракской группировки "Катайиб Хизбалла", а не ливанской "Хизбаллы").

Первоначально приводился комментарий командования вооруженных сил Ирака, согласно которому удар по базе "Аль-Хашд аш-Шааби" нанес неизвестный беспилотник. Позже в социальных сетях появились публикации о том, что атака была осуществлена израильскими истребителями F-35.

Министерство обороны США заявило, что американская армия не причастна к этому авиаудару. Власти Израиля сообщения зарубежных СМИ не комментируют.

Израильский сайт Walla отмечает, что несколько месяцев назад высокопоставленные чиновники в Иерусалиме предупреждали о передаче иранских баллистических ракет на территорию Ирака, речь шла о ракетах, которые могут представлять угрозу для Израиля. В публикации сказано, что недавно Израиль направил сообщения властям США и ряда стран Европы о том, что Иран стремится создать в Ираке собственные военные базы и наладить там производство высокоточных ракет большой дальности, которые впоследствии могут быть использованы против Израиля и против сил западной коалиции на Ближнем Востоке.

В зарубежных СМИ удар по "иранской базе" в Ираке связывают со словами премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, который 9 июля на авиабазе Неватим сказал на фоне истребителя пятого поколения F-35 "Адир": "В последнее время Иран угрожает уничтожить Израиль. Но ему стоит помнить, что вот эти самолеты могут достичь любой точки на Ближнем Востоке, включая Иран и, конечно же, Сирию". В ряде публикаций упомянуты недавние учения, в ходе которых отрабатывались действия на большие расстояния (аналогичные дальности до Тегерана) с участием F-35.

Ранее неоднократно говорилось о возможной причастности ЦАХАЛа к ударам по целям в Сирии не только на юге, западе и в центре, но и на востоке этой страны, около границы с Ираком. Так, например, в июне 2018 года был нанесен авиаудар по базе на востоке Сирии, недалеко от границы с Ираком, в результате которого были убиты десятки боевиков шиитских милиций и военнослужащих сирийской армии. Дамаск тогда возложил ответственность за эту атаку на США и западную коалицию, но Пентагон заявлял о непричастности к атаке. Тогда же источник в Вашингтоне заявил, что удар был осуществлен израильскими ВВС. В мае 2018 года официальный Дамаск обвинял Израиль в нанесении авиаударов по авиабазе "Хамдан" на востоке Сирии, недалеко от границы с Ираком.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 19 июля 2019 г.
Пентагон заявил, что не причастен к авиаудару по иранской базе в Ираке
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 19 июля 2019 г.
Нанесен авиаудар по одной из иранских баз, расположенных на территории Ирака





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