Версия: к захвату иранцами британского танкера может быть причастна Россия

Британский таблоид Sunday Mirror пишет, что британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) расследуют версию о том, что Россия может быть причастна к задержанию Ираном танкера Stena Impero.

Эта публикация цитируется российским государственным агентством РИА Новости.

Речь идет о том, что британский танкер мог оказаться в иранских водах из-за ложных координат GPS, которые иранская разведка могла отправлять при помощи "российской шпионской технологии".

Источник Sunday Mirror в оборонном ведомстве сообщил, что на помощь Stena Impero направился фрегат Montrose, однако он опоздал на десять минут, поскольку танкер, находившийся ранее в территориальных водах Омана, уже был "перенаправлен" в воды Ирана.

Не названный источник в разведывательных структурах Великобритании заявил, что российская разведка тесно сотрудничала в Сирии с иранским "Корпусом стражей исламской революции".

Помимо прочего, в публикации Sunday Mirror сказано, что Россия могла участвовать в задержании танкера "только с одобрения" президента Владимира Путина.

Постоянное представительство Великобритании при ООН направило письмо в Совет безопасности, в котором сказано, что танкер Stena Impero был задержан иранцами в территориальных водах Омана. Агентство Reuters цитирует этот документ, в котором действия иранцев названы "незаконным вмешательством". Британская сторона отмечает в письме, что задержанное судно "осуществляло законное право транзитного прохода в международном проливе, как предусматривается международным правом".

В пятницу, 19 июля, Иран задержал в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero. В Тегеране утверждали, что команда этого танкера отключила устройство позиционирования и не реагировала на предупреждения иранской стороны. Танкер был сопровожден иранскими ВМС в порт Бендер-Аббас. При этом экипажу, в составе которого 23 моряка (граждане Индии, России, Латвии и Филиппин), не было позволено покинуть танкер до окончания расследования, сообщало иранское агентство Fars.

По данным британской Northern Marine Management, судно находилось в международных водах, когда к нему приблизились катера КСИР, а также вертолеты.

Иран утверждает, что танкер Stena Impero был задержан после столкновения с иранским рыболовецким судном. По словам генерального директора Организации портов и судоходства провинции Хормозган Аллахморада Афифипура, рыболовецкие суда подавали британскому танкеру сигнал, однако ответа не получили. После этого они, согласно требованиям, связались с Организацией портов и судоходства и сообщили об инциденте.

Отметим, что через 40 минут после появления информации о задержании танкера Stena Impero агентство Reuters со ссылкой на данные трекинг-сервиса Refinitiv сообщило, что британский танкер Mesdar следующий под флагом Либерии, резко повернул в сторону Ирана после того, как пересек Ормузский пролив. Однако КСИР отрицает, что это судно было задержано; согласно заявлениям иранских властей, оно было лишь остановлено, а затем продолжило путь после разъяснений о безопасном судоходстве.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что Лондон внимательно следит за последними событиями, а британский посол в Тегеране поддерживает связь с местным министерством иностранных дел. Хант подчеркнул, что Британия "работает над освобождением танкера, при этом британских граждан среди экипажа нет", сообщает ВВС. Он предупредил, что Лондон должным образом ответит на захват танкера.

Президент США Дональд Трамп также резко отреагировал на последние события, заявив, что намерен обсудить их с британскими официальными лицами и подчеркнув, что действия Ирана лишь подтверждают его право отказаться от ядерной сделки.

Между тем, глава МИД Ирана Мохаммад Зариф заявил, что действия Тегерана в Ормузском проливе направлены на соблюдение международных морских правил. "В отличие от пиратства в Гибралтарском проливе, наши действия в Персидском заливе направлены на соблюдение международных морских правил. Как я сказал в Нью-Йорке, именно Иран гарантирует безопасность Персидского залива и Ормузского пролива. Великобритания должна перестать быть соучастником экономического терроризма США", - написал Зариф в своем "твиттере".

Напомним, в ночь на четверг, 11 июля, стало известно о попытке военно-морских сил Ирана задержать британский танкер British Heritage в Персидском заливе. Пять малых кораблей иранского "Корпуса стражей исламской революции" приблизились к британскому нефтяному танкеру, покидавшему Персидский залив и следовавшему в Ормузский пролив, и потребовали остановиться в иранских территориальных водах. Фрегат Королевского флота Великобритании HMS Montrose, сопровождавший танкер, "сделал предупреждение" иранцам, потребовав пропустить судно, на этом инцидент был исчерпан. Это произошло спустя неделю после того, как британские морпехи задержали танкер с иранской нефтью в Гибралтарском проливе.





