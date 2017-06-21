AMN: на юге Сирии, около границ Иордании и Израиля, джихадисты захватили танк

Соглашение о временном прекращении огня на юге Сирии нарушено. Портал Al-Masdar News сообщает, что к западу от Дараа – в непосредственной близости от границы Иордании, на расстоянии около 20 км от границы с Израилем – джихадисты захватили базу ПВО сирийской армии.

При этом, по сведениям AMN, пять сирийских военнослужащих были убиты, четверо захвачены в плен. Кроме того, джихадисты захватили танк Т-72 (на опубликованной фотографии видно, что для защиты экипажа поврежденная башня этого танка прикрыта деревянными щитами, отмечает израильский сайт Rotter).

По оценке AMN, в скором времени в этом районе следует ожидать контратаки регулярной армии Сирии.