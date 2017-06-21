Тысячи верблюдов застряли на границе Катара и Саудовской Аравии без воды и ухода

Тысячи верблюдов застряли на границе между Саудовской Аравией и Катаром после того, как их катарские владельцы были высланы из королевства. Десятки животных уже умерли от обезвоживания и болезней.

Стада дромадеров, ставших символом Аравийской пустыни, постоянно перегоняют из одной страны в другую – в соответствии с установленными сотни лет назад маршрутами кочевий. Однако КПП способно пропустить лишь несколько сотен верблюдов в сутки.

На катарской стороне границы для них развернуты поилки и ясли с кормом, работают ветеринары и погонщики. За две недели через границу удалось перегнать около 25.000 верблюдов. Множество ожидает своей очереди.

Фотографии мертвых животных вызвали возмущение в арабском сегменте интернета. Многие комментаторы отмечают, что саудовский режим, безжалостно относящийся к людям, не способен жалеть и животных.

Напомним: в ночь на 20 июня истекли две недели, предоставленные властями Саудовской Аравии гражданам Катара для того, чтобы покинуть территорию королевства.