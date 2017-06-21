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Ближний Восток

ЕС выплатил Турции миллиард евро на развитие демократии

время публикации: 13:59 | последнее обновление: 14:59 блог версия для печати фото
ЕС выплатил Турции миллиард евро на развитие демократии

Пресс-служба Европейской комиссии сообщила, что с начала 2007 года по апрель 2017 года Евросоюз выплатил Турции 979,6 миллионов евро. Эти средства предназначались для укрепления законности, поддержку прав человека и гражданских свобод и содействие демократии.

Согласно заявлению, перевод средств, призванный сделать Турцию более привлекательным кандидатом для вступления в ЕС, продолжается. При этом Еврокомиссия утверждает, что существует механизм контроля, призванный обеспечить их использование в соответствии с европейскими ценностями.

Не помешала этому процессу и попытка государственного переворота, после которой в Турции начались массовые репрессии против противников президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Их подозревают в членстве в "террористической организации Фетхуллы", якобы созданной живущим в США богословом Фетхуллой Гюленом.

Чистка коснулась не только армии, полиции, судебной системы. С работы тысячами изгоняли учителей, медиков, журналистов. Попали под увольнение летчики гражданской авиации и сотрудники управления ценных бумаг. По данным правозащитников, около 100.000 лишились работы, 40.000 арестованы.

Несмотря на критическую позицию, занятую многими европейскими странами в отношении турецких властей, чиновники Евросоюза заявляют, что не намерены прекращать выплаты. Как сообщает сайт EU observer, Турция – крупнейший получатель средств по данной программе.



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