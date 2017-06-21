21 июня 2017 г.
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Ближний Восток

Палестинские источники: Египет начинает поставку топлива в Газу

время публикации: 11:19 | последнее обновление: 11:24 блог версия для печати фото
Палестинские источники: Египет начинает поставку топлива в Газу

Согласно поступающей из сектора Газы информации, Египет отрыл КПП Рафах, чтобы начать доставку в сектор дизельного топлива, необходимого для возобновления работы расположенной в Газе электростанции.

20 июня сообщалось, что энергетический кризис в секторе близок к завершению. Договоренность о возобновлении поставок была достигнута при посредничестве Мухаммада Дахлана, пользующегося поддержкой египетского руководства. Именно его в Каире хотели бы видеть преемником председателя Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса.

Дахлан, считавшийся самым влиятельным функционером ФАТХа в секторе, возглавлял службу безопасности Газы. Ровно десять лет назад власть ПНА была свергнута ХАМАСом – без противодействия местных силовиков. Ответственность за это возложили на Дахлана. Также его обвиняют в причастности к убийству основателя ПНА Ясира Арафата.

В последние дни Израиль, по просьбе Палестинской национальной администрации, постепенно сокращает поставки электроэнергии в Газу. Правительство ПНА возмущено тем, что деньги, взимаемые с населения сектора за электричество, остаются в бюджете сектора, а не переводятся ПНА.

Ранее Электрическая компания сообщила о сокращении поставок электричества еще на восемь мегаватт на двух линиях, по которым электричество из Израиля поступает в город Газу и районы, находящиеся к северу от него. В дома жителей сектора электричество подается только 2,5 часа в сутки.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 20 июня 2017 г.
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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 19 июня 2017 г.
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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 15 июня 2017 г.
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Среда, 21 июня 2017 г.
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