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Ближний Восток

Иран создал базу БПЛА рядом с сирийской Пальмирой

время публикации: 12:04 | последнее обновление: 13:42 блог версия для печати фото
Иран создал базу БПЛА рядом с сирийской Пальмирой

Действующие в воздушном пространстве Сирии иранские беспилотные летательные аппараты базируются в окрестностях Пальмиры, недалеко от военной базы США. Об этом сообщает канал NBC со ссылкой американские военные источники.

На базе находятся и операторы, управляющие БПЛА "Шахад-129". Эти летательные аппараты способны выполнять как ударные, так и разведывательные миссии. Дроны, поступившие на вооружение в 2012 году, способны находиться в воздухе 24 часа.

В 80 километрах к югу от Пальмиры находится американская военная база аль-Танф. Здесь проходит обучение курдских ополченцев, воюющих против "Исламского государства", а также базируются системы залпового огня, участвующие в освобождении Ракки.

США объявили воздушное пространство в радиусе 55 километров вокруг базы закрытой военной зоной, сообщив, что будут сбивать все недружественные самолеты и беспилотные летательные аппараты, которые в нее проникнут.

8 июня США сбили иранский БПЛА, открывший огонь по силам коалиции в районе базы. 20 июня здесь был сбит второй иранский беспилотник. Также американские ВВС сбили сирийский Су-22, атаковавший позиции курдских ополченцев.

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