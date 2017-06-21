Иран создал базу БПЛА рядом с сирийской Пальмирой

Действующие в воздушном пространстве Сирии иранские беспилотные летательные аппараты базируются в окрестностях Пальмиры, недалеко от военной базы США. Об этом сообщает канал NBC со ссылкой американские военные источники.

На базе находятся и операторы, управляющие БПЛА "Шахад-129". Эти летательные аппараты способны выполнять как ударные, так и разведывательные миссии. Дроны, поступившие на вооружение в 2012 году, способны находиться в воздухе 24 часа.

В 80 километрах к югу от Пальмиры находится американская военная база аль-Танф. Здесь проходит обучение курдских ополченцев, воюющих против "Исламского государства", а также базируются системы залпового огня, участвующие в освобождении Ракки.

США объявили воздушное пространство в радиусе 55 километров вокруг базы закрытой военной зоной, сообщив, что будут сбивать все недружественные самолеты и беспилотные летательные аппараты, которые в нее проникнут.

8 июня США сбили иранский БПЛА, открывший огонь по силам коалиции в районе базы. 20 июня здесь был сбит второй иранский беспилотник. Также американские ВВС сбили сирийский Су-22, атаковавший позиции курдских ополченцев.