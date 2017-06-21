Вашингтон попросил Рамаллу подготовить список из 12 требований к Израилю

В Иерусалиме закончилась встреча премьер-министра Биньямина Нетаниягу с зятем президента Трампа и его ближайшим советником Джаредом Кушнером. На ней также присутствовали специальный представитель президента США на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт и посол США в Израиле Дэвид Фридман.

Из Иерусалима Джаред Кушнер отправился в Рамаллу, где у него назначена встреча с главой ПНА Махмудом Аббасом. Палестинский лидер примет зятя американского президента после ифтара (вечернее разговения во время Рамадана). После полуночи, проводя в Израиле 20 часов, Джаред Кушнер вылетит в США.

Агентство Reuters отмечает, что в Иерусалиме не раскрывают подробностей встречи Кушнера и Нетаниягу и не дают комментариев по поводу содержания их беседы.

При этом в Вашингтоне говорят, что визит Кушнера является частью усилий по возвращению израильтян и палестинцев за стол переговоров, с тем чтобы открыть новую главу в мирном процессе. Белый дом обещает, что Гринблатт и Кушнер станут частыми гостями в Израиле.

При этом Reuters, со ссылкой на палестинские источники, пишет, что накануне встречи Махмуда Аббаса с Кушнером, Вашингтон попросил Рамаллу представить список из 12 ключевых пунктов, которые должны обсуждаться на переговорах с Израилем. В Рамалле полагают, что подобная просьба означает серьезность настроя Вашингтона, который намерен сосредоточиться на ключевых проблемах, а не углубляться в детали.

Накануне встречи Нетаниягу и Кушнера портал Walla News написал со ссылкой на источники в окружении премьер-министра, что премьер намерен посвятить большую часть беседы вопросам прекращения выплат пособий семьям террористов палестинской администрацией.

13 июня государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, выступая на заседании комиссии Сената по иностранным делам, что Палестинская национальная администрация прекратила выплачивать пособия семьям террористов.

По словам Тиллерсона, изменение в этом вопросе последовало после встреч президента США Дональда Трампа и его с главой ПНА Махмудом Аббасом в Вашингтоне. "Мы были совершенно недвусмысленны в этом вопросе и дали понять палестинцам, что подобная практика неприемлема, – сказал Тиллерсон. – Палестинская администрация обязана прекратить выплачивать пособия семьям террористов и тех, кто осужден за насильственные действия в отношении других людей". Официальные источники в Иерусалиме опровергли эти слова главы внешнеполитического ведомства США, заявив, что выплата пособий семья террористов продолжается.





