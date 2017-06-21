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Ближний Восток

В Ираке израильтянка спасает детей и женщин из плена "Исламского государства"

время публикации: 19:16 | последнее обновление: 19:43 блог версия для печати фото
Беженцы из Ирака

В среду, 21 июня, один из своих сюжетов радиостанция "Галей ЦАХАЛ" посвятила единственной израильтянке, проживающий на севере Ирака, и оказывающей помощь женщинам и детям, оказавшимся в плену "Исламского государства".

Во время второй интифады сын Лисы Мияры дважды был ранен в терактах. Она потеряла нескольких близких друзей. Женщина рассказывает, что тогда и решила посвятить свою жизнь помощи пострадавшим в результате террора. Вскоре она основала общественную организацию для помощи женщинам и детям, захваченным в плен боевиками "Исламского государства" на севере Ирака.

Теперь большую часть своего времени Лиса Мияра проводит на севере Ирака, где вынуждена скрывать и свое израильское гражданство, и свое еврейство. В Израиле она бывает наездами. Именно во время такого визита домой Лиса Мияра дала интервью "Галей ЦАХАЛ".

Лиса рассказывает, что детей и женщин, которых ИГ превращает в своих рабов, ей и другим добровольцам приходится похищать или выкупать на невольничьем рынке.

По словам израильтянки, для спасения людей необходимо не только все хорошо продумать, но и обладать терпением и осторожностью. Переговоры с боевиками могут продолжаться год и больше, а в последний момент боевик, обещавший помочь, отказывается от сделки.

Израильтянка также рассказывает, что многие дети, которых им удалось вызволить, имеют не только душевные травмы, но и физические. У многих были изъяты органы для пересадки.



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