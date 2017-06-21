21 июня 2017 г.
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Ближний Восток

Отчет палестинского ЦСБ: 66% палестинцев стали беженцами

время публикации: 10:52 | последнее обновление: 10:54 блог версия для печати фото
Отчет палестинского ЦСБ: 66% палестинцев стали беженцами

Центральное статистическое бюро Палестинской национальной администрации опубликовало отчет, приуроченный к отмечаемому 20 июня Международному дню беженца. Он посвящен последствиям "накбы" - бегству арабов с территории Израиля в 1948 году.

В соответствии с данными палестинского ЦСБ, беженцами стали 66% палестинцев, проживавших между Иорданом и Средиземным морем в 1947 году. На 2016 год численность палестинских беженцев составила, по данным ООН, 5,9 миллионов человек. Палестинские источники говорят о 7,2 миллионах.

Беженцы и их потомки составляют 42% населения Западного берега и сектора Газы. При этом безработица среди них в полтора раза выше, чем среди жителей палестинских территорий, не покидавших свои дома – 33%.

39% от общего числа беженцев проживают в Иордании, 8,8% - в Ливане, 10,6% - в Сирии. Согласно отчету, палестинские беженцы оставляют 10% населения страны. Существует список из 20 профессий, которыми им запрещено заниматься. Запрет мешает им преодолеть бедность.

Вооруженный конфликт в Сирии заставил сотни тысяч палестинцев вновь покинуть свои дома. Многие из них устремились в соседние страны.

Напомним, что 11 июня глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу призвал упразднить агентство ООН по помощи палестинским беженцам и передать его полномочия генеральному комиссариату ООН по беженцам.

"Отделения агентства ведут активное подстрекательство против Израиля. Поскольку, в значительной степени существование UNRWA и, к сожалению, его деятельность направлена на демонстрацию проблемы палестинских беженцев, а не на её решение, пришло время упразднить его как самостоятельную единицу", - сказал Нетаниягу.

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