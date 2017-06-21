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Ближний Восток

Кувейт вводит плату для родителей иностранных рабочих

время публикации: 14:56 | последнее обновление: 15:00 блог версия для печати фото
Кувейт вводит плату для родителей иностранных рабочих

Кувейт вводит плату за проживание в стране для родителей иностранцев, работающих в эмирате. За пребывание на территории Кувейта придется заплатить 200 динаров в год. Медицинская страховка обойдется, в зависимости от возраста в 300-600 динаров.

С учетом дополнительных сборов, за каждого из родителей придется заплатить около 2.700 американских долларов ежегодно.

Для граждан Кувейта медицинское обслуживание – бесплатное. На данный момент это правило распространяется и на иностранных рабочих. Парламентарии разрабатывают законопроект, который должен это изменить.

В Кувейте проживают около 4,4 миллионов человек. Лишь 30% из них являются гражданами страны, остальные 3,1 миллиона – иностранцы, постоянно работающие в эмирате.

Законодатели не скрывают, что их главная цель – изменить демографический баланс с тем, чтобы граждане составляли большинство. Для этого необходимо заставить иностранцев покинуть страну.

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