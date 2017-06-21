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Ближний Восток

Катар обвиняет соседей во взломе сайта новостного агентства

время публикации: 13:08 | последнее обновление: 13:11 блог версия для печати фото
Катар обвиняет соседей во взломе сайта новостного агентства

Генеральный прокурор Катара Али бин Фитайс аль-Марри сообщил предварительные результаты расследования взлома сайта государственного новостного агентства. Тогда на сайте появилась статья, призывающая к пересмотру внешнеполитического курса.

По словам юриста, для взлома хакеры использовали мобильные телефоны, источником которых стали соседние страны. Он отметил, что на данном этапе не хочет называть государства, причастные к взлому.

Напомним, что 23 мая на сайте агентства новостей была опубликована речь эмира Катара шейха Тамима аль-Тани. Глава государства говорил о том, что хорошие отношения с Израилем помогут Катару сыграть важную роль в палестино-израильском мирном урегулировании.

Он также заявил, что Иран является стабилизирующим фактором региональной политики, а ХАМАС – легитимным представителем палестинского народа. Также шейху приписывалась фраза, согласно которой не следует уделять внимание налаживанию отношений с администрацией Дональда Трампа – в связи с ведущимся против нее расследованием.

Через считанные часы материал был убран с сайта. Катар поспешил возложить ответственность за его появление на хакеров. Однако Саудовская Аравия и несколько других арабских государств назвали публикацию одной из причин разрыва связей с эмиратом, так называемого катарского кризиса.

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