21 июня 2017 г.
последняя новость: 09:08
Китаянка сделала макияж едой
Скандальное завещание Баталова
Незамужняя Руслана в большом городе
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
07:10 Король Саудовской Аравии сместил наследника престола
06:44 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 21 июня
20:11 США объявили о ликвидации верховного муфтия "Исламского государства"
18:04 Истребитель США сбил сирийский БПЛА иранского производства
15:40 Палестинские СМИ: Махмуд Дахлан договорился с Египтом о поставках солярки в Газу
15:22 МИД РФ не смог подтвердить сообщения о гибели аль-Багдади
14:21 США отвечают России: "У нас есть право на самооборону"
13:13 Саудовская Аравия запретила импорт египетской клубники
10:49 Премьер-министр Ирака заявил о невмешательстве в катарский кризис
10:11 Жены "гюленистов" арестованы за попытку увидеть мужей
Ближний Восток

Король Саудовской Аравии сместил наследника престола

время публикации: 07:10 | последнее обновление: 07:10 блог версия для печати фото
Салман бин Абу-Азиз

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз объявил о лишении своего племянника Мухаммада ибн Наифа титула наследного принца королевства, передав титул своему сыну Мухаммаду ибн Салману.

Также были осуществлены несколько других назначений, включая замену заместителя министра внутренних дел и послов в Великобритании и Германии.

Принц Мухаммад ибн Наиф занимает должности министра внутренних дел и председателя военно-политического совета королевства. Отвечает за борьбу с террором и за политику королевства по ситуации в Сирии.

Принц Мухаммад ибн Салман – министр обороны, председатель королевского суда и глава национального совета по экономике и развитию. Инициировал экономическую программу Vision 2030 по сокращению зависимости Саудовской Аравии от нефти и развитию местной промышленности, возглавил операцию "Буря решимости" против хуситских повстанцев в Йемене.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 23 апреля 2017 г.
Сын короля Салмана, воевавший против ИГ, назначен послом в США
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 10 апреля 2017 г.
К югу от Эр-Рияда возникнет гигантский "город развлечений"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 16 февраля 2017 г.
Саудовская Аравия об отказе от "двух государств": "Мы смотрим в будущее с оптимизмом"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 6 февраля 2017 г.
В Саудовской Аравии впервые прошел Женский день
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 28 ноября 2016 г.
Заместитель наследного принца Саудовской Аравии провел переговоры с Кадыровым







  Rating@Mail.ru  
Среда, 21 июня 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017