Король Саудовской Аравии сместил наследника престола

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз объявил о лишении своего племянника Мухаммада ибн Наифа титула наследного принца королевства, передав титул своему сыну Мухаммаду ибн Салману.

Также были осуществлены несколько других назначений, включая замену заместителя министра внутренних дел и послов в Великобритании и Германии.

Принц Мухаммад ибн Наиф занимает должности министра внутренних дел и председателя военно-политического совета королевства. Отвечает за борьбу с террором и за политику королевства по ситуации в Сирии.

Принц Мухаммад ибн Салман – министр обороны, председатель королевского суда и глава национального совета по экономике и развитию. Инициировал экономическую программу Vision 2030 по сокращению зависимости Саудовской Аравии от нефти и развитию местной промышленности, возглавил операцию "Буря решимости" против хуситских повстанцев в Йемене.