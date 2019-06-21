The New York Times: Трамп одобрил удары по Ирану, но атака была отменена

Американское издание The New York Times пишет со ссылкой на официальные источники, что президент США Дональд Трамп в четверг, 20 июня, дал согласие на нанесение ударов по иранским военным объектам. В публикации сказано, что первоначально были одобрены атаки на радиолокационные станции и зенитно-ракетные комплексы.

Согласно указанному источнику, уже в четверг в 19:00 по восточному времени США американские военные и дипломаты ждали, что будут нанесены удары по иранским военным объектам. Однако этого не произошло.

По словам высокопоставленного представителя администрации США, операция была отменена, когда находилась на начальном этапе: самолеты уже были подняты в воздух, корабли были готовы к атакам, но ракеты так и не были выпущены.

Пока остается неясным, будут ли американцы в скором времени атаковать иранских военных.

Белый дом от комментариев воздерживается.

По сведениям The New York Times, на незамедлительном нанесении ударов по иранским военным объектам настаивали госсекретарь США Майк Помпео, советник по национальной безопасности Джон Болтон и глава ЦРУ Джина Хаспел. Но ряд высокопоставленных чиновников в Пентагоне были против немедленной атаки, которая могла бы привести к резкой эскалации и поставить под угрозу американских военных в регионе.

Причиной для обострения американо-иранского конфликта послужили действия ПВО "Корпуса стражей исламской революции", которые сбили около южного побережья Ирана разведывательный беспилотный самолет ВМФ США MQ-4C Triton, который стоит 120-130 миллионов долларов.

Тегеран настаивает на том, что американский БПЛА был сбит в иранском воздушном пространстве. В Вашингтоне заявляют, что беспилотник был атакован, когда находился в международном воздушном пространстве. Разница в оценках сторон – несколько десятков километров.

Согласно сообщениям иранских государственных СМИ, американский беспилотник был сбит зенитно-ракетным комплексом "Хордад-3" (отечественного производства) в 4:05 по местному времени 20 июня "во время вторжения в воздушное пространство Исламской республики Иран над районом Кух-Мубарак провинции Хормозган". По версии Пентагона, MQ-4C Triton был сбит, когда находился в 32-34 км от границы воздушного пространства Ирана.

Уничтожение американского стратегического БПЛА представляется государственными СМИ Ирана как высшее достижение КСИР и демонстрация возможностей иранских ПВО. Вторые сутки все ведущие иранские СМИ в деталях обсуждают эту "победу иранского оружия".

Для США отсутствие жесткой реакции на действия иранских военных может обернуться не только потерей престижа, но и утратой сдерживающей силы на Ближнем Востоке.

Американское издание Newsweek со ссылкой на представителя министерства обороны США сообщает, что, по данным американских военных, разведывательный беспилотный самолет ВМФ США MQ-4C Triton был сбит над Ормузским проливом иранскими военными с помощью зенитно-ракетного комплекса С-125 "Печора" советского производства. Судя по имеющимся данным, батарея С-125 на юге Ирана была одной из целей, намеченных для уничтожения американскими вооруженными силами в случая начала военной операции.

По данным редакции NEWSru.co.il, речь идет о первой потере американцами БПЛА MQ-4C Triton. Один из ведущих российских экспертов в области беспилотной авиатехники Денис Федутинов также считает, что "потеря БПЛА Triton, похоже, действительно первая". "Впрочем, данная программа, реализуемая в интересах ВМС США, хоть и стартовала достаточно давно, но двигается медленно – MQ-4C Triton до сих пор производятся малой серией и наверняка еще дорабатываются", – отмечает он.

Разведывательный беспилотник MQ-4C Triton, имеющий в длину 14,5 метра, разработан корпорацией Northrop Grumman специально для военно-морских сил. Он оборудован реактивным двигателем, который позволяет ему подниматься на высоту до 20 км и находиться в полете около 30 часов. Высокая точность сбора информации и большая зона покрытия беспилотника обеспечивается комплектом инфракрасных сенсоров и мощным радаром.

На фоне обострения американо-иранского конфликта Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) опубликовало предупреждение об опасности полетов над территорией Ирана. В сообщении FAA сказано, что полеты гражданских самолетов в воздушном пространстве Ирана могут быть опасны из-за напряженности в этом регионе и высокой вероятности военных действий. Американская компания United Airlines объявила о временной приостановке рейсов из Ньюарка (штат Нью-Джерси) в Мумбаи (Индия), маршрут которых пересекает воздушное пространство Ирана.

На прошлой неделе американский телеканал CNN со ссылкой на информированного американского чиновника сообщал, что за несколько часов до нападения на два танкера в Оманском заливе 13 июня иранцы пытались сбить американский беспилотный самолет, выпустив по нему ракету класса "земля-воздух". Согласно указанному источнику, ракета не попала в беспилотник и упала в воду. Тот же чиновник пояснил, что американский БПЛА MQ-9 Reaper вел наблюдение за тем, как иранские катера приближались к танкерам. При этом данный чиновник заявил, что за несколько дней до 13 июня над Красным морем был сбит американский БПЛА Reaper. По мнению военных, беспилотник был сбит иранской ракетой, которую выпустили йеменские боевики-хуситы.

Напомним, что в декабре 2011 года иранцы захватили на востоке страны американский разведывательный БПЛА RQ-170 Sentinel, действовавший над западной частью Афганистана и, по всей видимости, потерявший управление. Беспилотник был почти без повреждений. Его стоимость составляет примерно 6 миллионов долларов. До сих пор это считалось самой тяжелой потерей американской беспилотной авиатехники в Иране. Позже Тегеран заявлял, что иранские инженеры сумели создать копии RQ-170, западные специалисты скептически комментировали подобные заявления.





