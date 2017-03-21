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Ближний Восток

"Хизбалла": в Сирии сбит беспилотник ЦАХАЛа

время публикации: 01:08 | последнее обновление: 05:27 блог версия для печати фото
"Хизбалла": в Сирии сбит беспилотник ЦАХАЛа
"Хизбалла": в Сирии сбит беспилотник ЦАХАЛа
"Хизбалла": в Сирии сбит беспилотник ЦАХАЛа

Телеканала "Аль-Манар", принадлежащий "Хизбалле", вечером в понедельник, 20 марта, сообщил, что в районе Кунейтры, на юго-западе Сирии, силами ПВО сирийской правительственной армии был сбит беспилотник ЦАХАЛа.

Когда именно это произошло, телеканал не уточнил. При этом он продемонстрировал фотографии упавшего БПЛА, передает радиостанция "Решет Бет".

Пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила информацию о крушении беспилотного летательного аппарата ЦАХАЛа на территории Сирии.

Причины крушения беспилотника расследуются, отметила армейская пресс-служба.

Судя по фотографиям, опубликованным "Хизбаллой", упал или сбит израильский разведывательный мини-БПЛА Skylark. Предыдущий инцидент такого рода был зафиксирован в Газе 15 марта этого года, менее недели назад.

Весной 2013 года в интервью NEWSru.co.il майор Дуду Габай, который отвечает в ЦАХАЛе за разработку мини-БПЛА и курирует оснащенное Skylark подразделение "Небесные всадники", говорил: "Мы осознаем, что надежность нашей системы не самая высокая, и знаем, что летательный аппарат может упасть на землю или потеряться. Но никакого оперативного ущерба при этом не наносится. С технологической точки зрения, падение БПЛА ничем не угрожает".



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