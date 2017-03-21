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Ближний Восток

СМИ: Хусни Мубарак освобожден из-под стражи и вернулся домой

время публикации: 12:56 | последнее обновление: 13:14 блог версия для печати фото
Хусни Мубарак
СМИ: Хусни Мубарак освобожден из-под стражи и вернулся домой
Каир, 2012 год

Бывший президент Египта Хусни Мубарак выписан из каирской больницы, где содержался под стражей, и вернулся в свой дом, сообщает сайт газеты "Аль-Ахрам".

2 марта кассационный суд Египта снял с 88-летнего Хусни Мубарака обвинения в причастности к убийству демонстрантов в 2011 году. Решение суда является окончательным, обжалованию оно не подлежит.

13 марта генеральная прокуратура Египта распорядилась освободить из-под стражи Хусни Мубарака. Тогда адвокат экс-президента в интервью газете "Аль-Масри аль-Юм" выражал надежду, что в течение ближайших двух дней Хусни Мубарак покинет госпиталь и вернется в свой каирский дом.

В течение последних лет Мубарак отбывал тюремное заключение, находясь под стражей в военном госпитале Каира.

Хусни Мубарак. Биографическая справка

Мухаммад Хусни Мубарак родился 4 мая 1928 года в деревне аль-Мусылха, в дельте Нила. После окончания школы поступил в Каирскую военную академию, которую с отличием закончил в 1949 году, получив звание лейтенанта.

В 1952 году окончил академию ВВС, после участия в Суэцкой кампании был направлен на обучение в СССР. Участник Шестидневной войны и Войны Судного дня, в которой командовал ВВС Египта. Вышел в отставку в 1975 году в звании главного маршала авиации.

После отставки глава государства Анвар Садат назначил его вице-президентом Египта, а в 1980 году поручил координировать действия полиции и спецслужб. В начале 1981 года возглавил правящую Национально-демократическую партию.

6 октября 1981 года во время парада в честь войны Судного дня Садат был убит исламистами, протестовавшими против заключения мира с Израилем. Мубарак, который во время покушения был ранен в руку, стал президентом Египта и находился на этой должности три десятилетия.

Он четырежды переизбирался на президентский пост, пережил несколько покушений. Сохранил мирный договор с Израилем, однако в период его правления отношения между двумя странами ухудшились. В должности главы государства приезжал в Израиль всего один раз – на похороны премьер-министра Ицхака Рабина.

Ухудшающееся экономическое положение, нарастающее недовольство репрессивной политикой режима и опасения, что Мубарак намерен передать власть своему сыну Гамалю, привели к тому, что в конце 2010 – начале 2011 года Египет присоединился к "арабской весне".

Попытка режима подавить беспорядки не увенчалась успехом, возможно, из-за неготовности Мубарака любой ценой цепляться за власть. 11 февраля 2011 года он ушел в отставку с поста президента. Власть перешла к Высшему совету вооруженных сил.

Уже 13 апреля 2011 года Мубарак и его сыновья были арестованы. Против них были выдвинуты многочисленные обвинения в коррупции и злоупотреблении служебным положением.

Глава государства также обвинялся в отдаче преступного приказа стрелять по демонстрантам во время "арабской весны". Однако все обвинительные приговоры были впоследствии отменены.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 13 марта 2017 г.
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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 2 марта 2017 г.
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