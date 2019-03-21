Египет предложил Израилю разоружение Газы в обмен на снятие блокады

Египетское руководство продвигает инициативу по полному разоружению сектора Газы (за исключением легкого стрелкового оружия) в обмен на снятие Израилем морской блокады сектора, сообщает Исраэль Сириоти в газете "Исраэль а-Йом" со ссылкой на высокопоставленные источники в Египте и в Рамалле.

Согласно продвигаемой Каиром инициативе, контроль над сектором останется в руках палестинских фракций во главе с ХАМАСом, или же в руках объединенной администрации, в который войдут эти фракции. За внутреннюю безопасность будет отвечать полиция ХАМАСа.

Согласно египетскому плану, одновременно с разоружением сектора Газы с него будет снята морская блокада и открыты сухопутные границы с Израилем и с Египтом (через КПП в северной, восточной и южной части сектора). В случае принятия плана, будет также открыт морской торговый маршрут из порта Газы, а на средства ООН, ЕС и арабских стран во главе с Саудовской Аравией начнется масштабная программа по восстановлению и строительству инфраструктурных проектов, а также запущены проекты в сферах здравоохранения, начального, среднего и высшего образования, трудоустройства и т.д.

Сириоти отмечает, что план основан на признании неустранимости власти ХАМАСа в Газе и невозможности возврата сектора под контроль правительства автономии в Рамалле.

По оценке египтян, выполнение плана займет от трех до пяти лет, однако для этого сначала необходимо добиться согласия фракций в секторе Газы на разоружение, а также преодолеть сопротивление Рамаллы, не желающей отказываться от попыток вернуть контроль над Газой.

Согласно публикации в "Исраэль а-Йом", на текущий момент египетские и израильские представители, участвующие в подготовке плана, передали его для ознакомления в Вашингтон, и ожидают окончания выборов в Израиле, чтобы привлечь к реализации плана лидеров арабских стран.





