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Ближний Восток

На КПП возле Бейт-Лехема израильскими солдатами убит житель ПА

время публикации: 00:58 | последнее обновление: 03:20 блог версия для печати фото
Палестинские СМИ: на КПП возле Бейт-Лехема израильскими солдатами убит житель ПА

Палестинские источники передают, что на КПП возле Бейт-Лехема израильские военнослужащие открыли огонь в сторону автомобиля с палестинскими номерными знаками.

Министерство здравоохранения ПА сообщило об одном убитом и трех раненых.

Палестинские источники утверждают, что 28-летний Ахмад Мансара из деревни Вади Фукин (к западу от Бейт-Лехема), погибший в результате этого инцидента, приехал на КПП, чтобы забрать и доставить в больницу другого жителя ПА, который был ранен в этом районе.

Палестинские источники также пишут, что в районе КПП произошла перестрелка между пассажирами двух палестинских автомобилей. Израильский военнослужащий, по всей видимости, думая, что стреляют в него, открыл огонь по автомобилю, из которого, по его мнению, велась стрельба.

Комментируя этот инцидент, пресс-служба Армии обороны Израиля передала: "Военнослужащий на КПП возле Бейт-Лехема открыл огонь в сторону камнеметателей, атаковавших израильские машины. Имеются данные о раненых палестинцах в результате этого инцидента. ЦАХАЛ ведет проверку произошедшего, а также начал внутреннее расследование".



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