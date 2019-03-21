Трамп: "Пришло время признать суверенитет Израиля над Голанами"

"Спустя 52 года США следует безоговорочно признать израильский суверенитет над Голанскими высотами, которые жизненно важны для безопасности Государства Израиль и региональной стабильности", – написал на своей странице в социальной сети Twitter президент США.

Напомним в связи с этим высказыванием, что госсекретарь Майк Помпео, находящийся в Израиле с рабочим визитом, отказался обсуждать тему Голан в интервью 13-му каналу ИТВ и в беседе с американскими журналистами. Глава Госдепа лишь сообщил, что от Нетаниягу поступила подобная просьба, однако окончательное решение остается за нынешним хозяином Белого дома.

Биньямин Нетаниягу в своем блоге на Facebook поблагодарил Дональда Трампа. "В то время, когда Иран пытается превратить Сирию в платформу для уничтожения Израиля, президент Трамп делает отважный шаг и признает израильский суверенитет на Голанских высотах. Спасибо тебе, президент Трамп!" - написал глава израильского правительства.

Министр иностранных дел Исраэль Кац приветствовал заявление президента Дональда Трампа об ожидаемом признании администрацией США суверенитета Израиля на Голанах: "Это произошло почти через 40 лет после того, как правительство Менахема Бегина приняло это историческое решение. Признание администрацией США израильского суверенитета на Голанах укрепит как безопасность Израиля в регионе, так и его статус. Этот шаг станет реакцией на иранскую агрессию с сирийской территории и послужит четким посылом Асаду, который предоставляет свою поддержку режиму аятолл".

Генеральный секретарь исполкома ООП Саиб Арикат так прокомментировал заявление Трампа: "Вчера он признал Иерусалим столицей Израиля, сегодня он хочет, чтобы принадлежащие Сирии Голанские высоты оставались под суверенитетом Израиля. Что еще он придумает завтра? Нестабильность и кровопролитие в нашем регионе гарантированы".

Накануне израильские и зарубежные СМИ писали со ссылкой на анонимные правительственные источники о том, что на следующей неделе США могут объявить о признании израильского суверенитета над Голанскитми высотами. Это заявление будет сделано по результатам встречи в Вашингтоне между израильским премьером и американским лидером.

На вчерашней встрече с госсекретарем США Майком Помпео в Иерусалиме Нетаниягу затронул вопрос о Голанах в контексте "инфраструктуры террора", созданной боевиками ливанской "Хизбаллы" на сирийской части Голанских высот близ границы с Израилем. "Вы можете представить, что произошло, если бы Израиль не был на Голанах? Иран на берегу Галилейского моря. Вот почему я полагаю, что международному сообществу следует, наконец, признать тот факт, что Голаны являются частью Государства Израиль", – приводит пресса слова Нетаниягу.

Напомним также, что на прошлой неделе Государственный департамент в своем ежегодном отчете по правам человека исключил фразу "оккупированные Израилем" из определения принадлежности Голанских высот, изменив ее на более мягкий вариант "контролируемые Израилем".

Еще одним свидетельством того, что США признают израильский контроль над Голанами стало посещение Голан американским сенатором Линдси Грэмом, который заявил в ходе визита: "Голаны находятся и всегда будут находиться под властью Израиля. Моя цель – попытаться объяснить это администрации Трампа".

Грэм назвал перспективу ухода Израиля с Голан "стратегическим кошмаром и политическим самоубийством" в контексте укрепления позиций Ирана в соседней Сирии.





