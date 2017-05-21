Суд в Газе приговорил к смертной казни убийцу Фукахи

В воскресенье, 21 мая, военный суд в Газе приговорил к смертной казни 37-летнего Ашрафа Абу Лайлу, признанного виновным в убийстве одного из лидеров "Бригад Изаддина аль-Касама" Мазена Фукахи.

Ранее в руководстве ХАМАС заявляли, что Абу Лайла признался в сотрудничестве с израильскими спецслужбами и подтвердил свою причастность к убийству.

Ашраф Абу Лайла входил в руководство "Бригад Касама", но был лишен поста и привилегий за "аморальное поведение". Позже он вступил в ряды одной из салафитских группировок. Некоторые члены его семьи являются высокопоставленными чиновниками в структурах ХАМАС в Газе.

Мазен Фукаха был застрелен 24 марта возле своего дома в районе Таль аль-Хауа, в секторе Газы, в него было выпущено семь пуль. "Бригады Изаддина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАС) обвинили в смерти "сионистского врага", "спланировавшего и осуществившего это преступление".

Мазен Мухаммад Сулейман Фукаха был приговорен к девяти пожизненным заключениям за организацию в августе 2002-го теракта-самоубийства в автобусе маршрута 361 около Цфата, в результате которого погибли девять и были ранены 50 человек. Он был одним из более чем тысячи террористов, вышедших из тюрем в обмен на Гилада Шалита, и входил в число наиболее опасных террористов, получивших свободу в рамках этой сделки.

По условиям соглашения, Фукаха был выслан в Газу вместе с десятками других террористов. Он продолжал участвовать в деятельности ХАМАС, однако не публиковалось сведений о том, чем именно в этой организации он занимался в последние годы.

Израиль не брал на себя ответственность за ликвидацию Фукахи.