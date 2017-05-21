Визит Трампа в Эр-Рияд: танец с саблями на сотни миллиардов долларов

Первые итоги визита президента США Дональда Трампа в Саудовскую Аравию являются главной темой, обсуждаемой всеми мировыми, арабскими и израильскими СМИ.

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Эти публикации проиллюстрированы фотографиями, на которых показано, как король Салман бин Абд аль-Азиз ас-Сауд вручает Трампу орден короля Абд аль-Азиза, как президент США и король Саудовской Аравии подписывают договора о многомиллиардных сделках, как Трамп участвует в традиционном танце с саблями.

Сделки на сотни миллиардов долларов

Как отмечает BBC, 20 мая США подписали с Саудовской Аравией торговые сделки на сотни миллиардов долларов.

Телеканал "Аль-Арабия" и другие арабские СМИ уделяют особое внимание тому факту, что Трамп подписал соглашение на поставки вооружений Саудовской Аравии на сумму 110 миллиардов долларов, что усилит обороноспособность этой страны, опасающейся доминирования Ирана в регионе и ведущей войну в Йемене.

При этом сообщается, что подписанное соглашение позволяет Саудовской Аравии в течение ближайших десяти лет купить у США оружия на 350 миллиардов долларов.

Саудовские власти планируют приобрести систему противоракетной обороны THAAD, боевые корабли прибрежной зоны (Littoral Combat Ship), спутниковые системы управления и контроля, боевые самолеты F-15, унифицированные гусеничные платформы "Брэдли", самоходные артиллерийские установки M109.

Один из гигантов американского военно-промышленного комплекса Raytheon и Военно-промышленная корпорация Саудовской Аравии договорились о стратегическом партнерстве в сфере развития систем ПВО королевства и "умного" оружия. В рамках сделки Raytheon учреждает в королевстве полностью принадлежащий ей юридический субъект Raytheon Arabia, передает ТАСС.

Подписано соглашение о сборке в Саудовской Аравии 150 американских многоцелевых вертолетов Blackhawk. Сумма контракта оценивается в 6 миллиардов долларов. При реализации сделки, предполагающей строительство завода, будет создано около 450 рабочих мест.

Известно также, что американская компания General Electric заключила с Саудовской Аравией сделку на 15 миллиардов долларов.

Подписано соглашение о сотрудничестве в нефтяной отрасли на 22 миллиарда долларов.

Заключен договор о сотрудничестве в инвестиционной области, согласно которым королевство вложит 40 миллиардов долларов в развитие инфраструктуры в США.

Не только Саудовская Аравия

Телеканал "Аль-Джазира" передает, что Дональд Трамп в Эр-Рияде обсудил с лидерами Катара возможность заключения крупной сделки по покупке американских вооружений.

Сайт газеты "Аль-Уатан" пишет о разговоре Трампа с королем Бахрейна Хамадом бин Исой аль-Халифой, в котором американский президент пообещал приложить усилия для нормализации отношений между двумя странами.

В ходе встречи с президентом Египта Абд аль-Фаттахом ас-Сиси президент США пообещал вскоре посетить эту страну и отметил заметное улучшение отношений между Каиром и Вашингтоном после прихода в Белый дом новой администрации, передает агентство MENA.

Саммит региональных лидеров

В воскресенье Дональд Трамп выступит с речью на саммите региональных лидеров в Эр-Рияде.

Текст его обращения, в котором говорится о необходимости борьбы с экстремизмом в исламе, СМИ цитировали еще до того, как Трамп поднялся на трибуну.

Ожидается, что в числе основных региональных угроз Трамп назовет "Исламское государство" и Иран.

Предполагается, что он также выскажется по поводу урегулирования палестино-израильского конфликта, но не предложит никаких конкретных и немедленных шагов.

Заголовки израильских и арабских газет

Заголовки воскресных израильских газет демонстрируют неоднозначное отношение местной прессы к визиту Дональда Трампа на Ближний Восток. "Исраэль а-Йом" вышел с эксклюзивным материалом о Трампе под заголовком "Я люблю народ в Израиле". В то же время газета "Гаарец" открывает номер заголовком "Трамп дал государству, которое обвинял в терактах 9/11, современное оружие на миллиарды долларов".

"Едиот Ахронот" цитирует речь Трампа "Борьба с террором – битва добра со злом". "Маарив" пишет о стремлении президента США урегулировать палестино-израильский конфликт: "Трамп хочет достигнуть соглашения в течение 16 месяцев".

Выходящая в Лондоне саудовская газета "Аль-Хайят" на первую полосу вывела сумму 350 миллиардов долларов. Саудовская газета "Оказ" озаглавила главный материал так: "В Эр-Рияде снова пишут историю".

Другая саудовская газета, издаваемая в Лондоне, "Аш-Шарк аль-Аусат" основным сделала заголовок "Трамп и союзники думают, как остановить Иран".

С другой стороны сирийское государственное агентство SANA пишет: "Саудовцы раскрыли кошельки перед американским президентом". А сайт ливанского телеканала "Аль-Майядин" приводит реакцию руководства "Хизбаллы": "Ваши саммиты нас не пугают, победа будет за сопротивлением".

В целом, в израильских и арабских СМИ публикуется множество подробностей по поводу турне Трампа, график его поездок, обсуждается, как были одеты и как держались его жена и дочь на официальных приемах в Эр-Рияде.





