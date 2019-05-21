Письмо 400 конгрессменов к Трампу: изменить стратегию в Сирии, защитить Израиль

В понедельник, 20 мая, сотни конгрессменов подписали письмо к президенту США Дональду Трампу, призвав его изменить свою стратегию в отношении Сирии и выразив глубокую обеспокоенность тем, что в этой стране продолжают действовать экстремистские группировки, угрожающие безопасности Израиля и других союзников Америки в ближневосточном регионе, сообщают агентство Reuters и издание The Wall Stree Journal.

Данное письмо было подписано почти 400 из 535 членами Палаты представителей и Сената, как демократами, так и республиканцами. В их числе председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам Элиот Энгель (Демократическая партия), председатель комитета Палаты представителей по вопросам национальной безопасности Майкл Маккол (Республиканская партия), председатель комитет Сената США по международным отношениям Джим Риш (Республиканская партия), сенатор США от штата Нью-Джерси Роберт Менендес (Демократическая партия) и другие влиятельные политики.

В письме к президенту содержатся призывы к усилению давления на Иран и Россию с целью контроля их действий в Сирии, а также к усилению санкций против ливанской "Хизбаллы".

Авторы обращения к Трампу считают, что политика администрации США в отношении Сирии не учитывает реальную угрозу для союзников на Ближнем Востоке, а также привела к тому, что в этой стране возникли "неуправляемые" районы, оказавшиеся под фактическим контролем "Исламского государства", "Аль-Каиды" и ассоциированных с ними группировок.

Напомним, что в декабре 2018 года Дональд Трамп заявил о выводе американского военного контингента из Сирии (около 2000 военнослужащих). Позже выполнение этого решения было приостановлено, хотя многие или большинство военнослужащих армии США, находившихся ранее в Сирии, были переведены на базы в Ираке.

В настоящее время Белый дом дает понять, что приоритетной проблемой на Ближнем Востоке является Иран. На прошлой неделе газета The New York Times со ссылкой на официальные источники писала, что Трамп заявлял Патрику Шэнахэну, исполняющему обязанности министра обороны, о нежелании вести войну с Ираном. Вскоре после этого Трамп написал на своей странице в Twitter: "Если Иран хочет войны, это станет его концом... Не стоит угрожать Соединенным Штатам".