18+
21 мая 2019 г.
последняя новость: 10:46
Справедливому национализму ? да, закону об иммунитете ? нет
«Хизбалла» на грани банкротства
На развалинах еврейского прошлого
Страхи короля Иордании
ТОП-5 продуктов для женского либидо
10 фактов о смерти
Мать внебрачного сына Булдакова о романе с актером
Алла Пугачева простила племянника
Антисемитизм из-за вспышки кори
Я не верю в "кураторов"
С детьми не все в порядке, предупреждает эксперт
Для ЕС нет места на Ближнем Востоке
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:46 Забастовка таможенников привела к очередям на ливанских АЗС
09:52 ХАМАС призвал арабские страны бойкотировать конференцию в Бахрейне
08:50 Письмо 400 конгрессменов к Трампу: изменить стратегию в Сирии, защитить Израиль
08:02 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 21 мая
06:35 Саудовцы: хуситы применили мультикоптеры с бомбами для удара по складу оружия на границе
20:38 Глава МИД Омана, "друг Израиля", посетил Тегеран
19:53 Иран объявил об увеличении в четыре раза производства низкообогащенного урана
15:42 Палестинцы будут бойкотировать конференцию в Бахрейне
14:49 Иран отвечает на "подначки о геноциде" Трампа
13:52 В Турции выданы ордера на арест сотен дипломатов
Загрузка...
Ближний Восток

Письмо 400 конгрессменов к Трампу: изменить стратегию в Сирии, защитить Израиль

время публикации: 08:50 | последнее обновление: 08:50 блог версия для печати фото
Дональд Трамп
Элиот Энгель
Майкл Маккол

В понедельник, 20 мая, сотни конгрессменов подписали письмо к президенту США Дональду Трампу, призвав его изменить свою стратегию в отношении Сирии и выразив глубокую обеспокоенность тем, что в этой стране продолжают действовать экстремистские группировки, угрожающие безопасности Израиля и других союзников Америки в ближневосточном регионе, сообщают агентство Reuters и издание The Wall Stree Journal.

Данное письмо было подписано почти 400 из 535 членами Палаты представителей и Сената, как демократами, так и республиканцами. В их числе председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам Элиот Энгель (Демократическая партия), председатель комитета Палаты представителей по вопросам национальной безопасности Майкл Маккол (Республиканская партия), председатель комитет Сената США по международным отношениям Джим Риш (Республиканская партия), сенатор США от штата Нью-Джерси Роберт Менендес (Демократическая партия) и другие влиятельные политики.

В письме к президенту содержатся призывы к усилению давления на Иран и Россию с целью контроля их действий в Сирии, а также к усилению санкций против ливанской "Хизбаллы".

Авторы обращения к Трампу считают, что политика администрации США в отношении Сирии не учитывает реальную угрозу для союзников на Ближнем Востоке, а также привела к тому, что в этой стране возникли "неуправляемые" районы, оказавшиеся под фактическим контролем "Исламского государства", "Аль-Каиды" и ассоциированных с ними группировок.

Напомним, что в декабре 2018 года Дональд Трамп заявил о выводе американского военного контингента из Сирии (около 2000 военнослужащих). Позже выполнение этого решения было приостановлено, хотя многие или большинство военнослужащих армии США, находившихся ранее в Сирии, были переведены на базы в Ираке.

В настоящее время Белый дом дает понять, что приоритетной проблемой на Ближнем Востоке является Иран. На прошлой неделе газета The New York Times со ссылкой на официальные источники писала, что Трамп заявлял Патрику Шэнахэну, исполняющему обязанности министра обороны, о нежелании вести войну с Ираном. Вскоре после этого Трамп написал на своей странице в Twitter: "Если Иран хочет войны, это станет его концом... Не стоит угрожать Соединенным Штатам".

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 9 мая 2019 г.
Трамп продлил режим односторонних санкций в отношении Сирии
// NEWSru.co.il // В мире // 17 января 2019 г.
Опрос The Hill: 59% американцев считают, что рано выводить войска из Сирии





  Rating@Mail.ru  
Вторник, 21 мая 2019 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2019