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Ближний Восток

Иордания частично аннулирует мирный договор с Израилем

время публикации: 14:19 | последнее обновление: 15:40 блог версия для печати фото
Абдалла II
"Остров мира" Нахараим
Иордания частично аннулирует мирный договор с Израилем

Иордания сообщила Израилю, что король Абдалла II принял решение частично аннулировать Израильско-иорданский мирный договор и вернуть в пользование Иордании два участка земли - так называемый "остров мира" в районе Нахараим, а также Мувлаат а-Цофар пустыне Арава.

В рамках Израильско-иорданского мирного договора от 1994 года оба эти участка отходили к Иордании, однако оставались в распоряжении Израиля на ближайшие 25 лет. Через год этот срок должен истечь, и Израиль планировал продлить договор еще на 25 лет.

Теперь оба участка, которые в течение последних 24 лет обрабатывались израильскими фермерами, должны быть возвращены Иордании в течение ближайшего года.

Официальное сообщение о решении короля Абдаллы было получено израильским МИДом от посольства Иордании в Израиле.

Глава израильского правительства Биньямин Нетаниягу заявил, что начнет переговоры об условиях продления договора.

В последнее время в Иордании участились призывы вернуть обрабатываемые Израилем земли. 80 из 130 членов иорданского парламента высказались за то, чтобы выступить с соответствующей рекомендацией. Несколькими днями ранее в Аммане состоялся массовый митинг, на котором звучали призывы не только отменить приложения к договору, но и сам мирный договор.

Согласно публикациям в иорданских СМИ, власти Иордании испытывают уверенность в том, что аннулирование приложений договора не повлияет на отношения с Израилем. Сам король Абдалла написал в Twitter, что данное решение было принято "в рамках заботы об интересах Иордании".

Напомним, в июне этого года глава израильского правительства Биньямин Нетаниягу и король Иордании Абдалла II впервые с 2014 года провели личную встречу, после которой Иерусалим выразил уверенность в том, что между Израилем и Иорданией восстановлены теплые отношения.



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