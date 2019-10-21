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NEWSru.co.il :: Ближний Восток21 октября 2019 г., 09:11

SOHR: в горах Каламун, севернее Дамаска, развернуты дополнительные силы "Хизбаллы"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Дополнительные силы "Хизбаллы" прибыли в сирийский город Кара, расположенный на западе горного массива Каламун, к северу от Дамаска, недалеко от границы с Ливаном Дополнительные силы "Хизбаллы" прибыли в сирийский город Кара, расположенный на западе горного массива Каламун, к северу от Дамаска, недалеко от границы с Ливаном
 
   
 
 
Дополнительные силы "Хизбаллы" прибыли в сирийский город Кара, расположенный на западе горного массива Каламун, к северу от Дамаска, недалеко от границы с Ливаном

 
   
 
 
Дополнительные силы "Хизбаллы" прибыли в сирийский город Кара, расположенный на западе горного массива Каламун, к северу от Дамаска, недалеко от границы с Ливаном

Базирующаяся в Лондоне организация The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщает, что в понедельник, 21 октября, дополнительные силы "Хизбаллы" прибыли в сирийский город Кара, расположенный на западе горного массива Каламун, к северу от Дамаска, недалеко от границы с Ливаном.

По данным SOHR, боевики "Хизбаллы" установили дополнительные контрольно-пропускные пункты в городе, а также разместились в нескольких жилых зданиях в районе Аль-Карб в центре города, вокруг которых были возведены насыпи.

Сообщается также о блокпостах "Хизбаллы" в районе Телаль аль-Байдар, в пригороде Кары.

Отметим, что по позициям и колоннам "Хизбаллы" в горах Каламун неоднократно наносились удары с воздуха. Особенно интенсивными были эти удары весной 2017 года, когда по горным дорогам боевики "Хизбаллы" пытались доставлять оружие в Ливан через территорию Сирии. Арабские СМИ заявляли, что эти атаки были осуществлены ЦАХАЛом.

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