Премьер-министр Ливана объявил об экономической реформе. Акции протеста продолжаются

После завершения заседания кабинета министров, продолжавшегося пять часов, премьер-министр Ливана Саад Харири объявил о комплексе мер и реформ, призванных помочь стране выйти из финансового кризиса в стране.

Саад Харири объявил, что зарплаты бывших и нынешних министров и депутатов будут сокращены на 50%. О закрытии государственных ведомств, которые не являются жизненно необходимыми.

Харири пообещал подготовить закон о создании Национального управления по борьбе с коррупцией.

Также правительство утвердило бюджет на 2020 год с дефицитом в 0,6%.

Также Харири заявил, что в новом бюджете не предусмотрено введение новых налогов. Власти выделят дополнительно 20 миллиардов ливанских лир на выплату пособий нуждающимся семьям.

Обращаясь к протестующим, он отметил, что понимаем их требования провести досрочные выборы и не призывает остановить демонстрации.

На фоне его заявления по всему Ливану продолжаются массовые акции протеста, начавшиеся 17 октября после объявления правительства Ливана о намерении ввести налог на общение с использованием протокола VoIP, на котором основаны такие сервисы, как WhatsApp и Skype.

Тем временем ливанские профсоюзы продлили забастовку до вечера 21 октября: закрыты банки и образовательные учреждения. Манифестанты призывают к всеобщей забастовке и перекрывают дороги: утром в понедельник были перекрыты основные бейрутские трассы. Организаторы акций протеста заявляют, что демонстрации будут продолжаться до тех пор, пока нынешнее правительство не уйдет в отставку. Они подчеркивают, что реформы, предлагаемой Харири, недостаточно.

20 октября представитель Госдепартамента США заявил, что Вашингтон поддерживает право ливанцев на мирные демонстрации и понимает разочарование ливанцев нынешним правительством.

В сентябре в Ливане было объявлено чрезвычайное экономическое положение. Ливан, принявший полтора миллиона сирийских беженцев, имеет третий по величине в мире государственный долг по отношению к ВВП (150%). В течение семи лет правительство действовало без утвержденного госбюджета. Международные структуры готовы выделить Ливану финансовую помощь в размере 11 миллиардов долларов, однако только после утверждения госбюджета, включающего в себя ряд экономических реформ.

Однако демонстранты в Ливане сегодня требуют уже не только экономических реформ, но и глобальной политической реформы, считая, что нынешняя государственная политическая система устарела и является главной причиной кризиса.

В субботу, 19 октября, лидер христианско-маронитской партии "Ливанские силы" Самир Джаджа объявил о выходе из правительственной коалиции под руководством Саада Харири, призвав к созданию нового правительства. В своем телевизионном выступлении Джаджаа заявил, что действующий кабинет министров не в состоянии разрешить экономический кризис в стране (в правительстве Ливана представители "Ливанских сил" занимали четыре министерских поста). Телеканал "Аль-Джазира" передает, что, когда демонстрантам стало известно о выходе партии "Ливанские силы" из правительства, они стали скандировать "Первый есть! Где второй?", как зачастую кричат на стадионах после первого забитого гола в футбольном матче.

Проходящие в Ливане демонстрации протеста сопровождаются беспорядками, в ходе которых два человека погибли и несколько десятков были ранены. Национальное информационное агентство сообщило, что погибли двое иностранных рабочих, спавших в сгоревшем здании. Службы безопасности сообщали, что были ранены 60 их сотрудников. Ливанский Красный крест сообщил о 64 раненых и 530 больных, которые не смогли добраться до больниц из-за перекрытых дорог. В Бейруте силы правопорядка применяют средства для разгона демонстраций при попытке толпы штурмовать комплекс правительственных зданий. Власти Саудовской Аравии и ОАЭ призвали своих граждан немедленно покинуть территорию Ливана.

20 октября лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла выступил с телеобращением, в котором призвал к сохранению нынешнего кабинета министров. Он подчеркнул, что, если правительство будет сейчас распущено, собрать новую правящую коалицию удастся не раньше, чем через год или два. При этом Насралла сказал: "Любое правительство технократов не продержится долго. Те, кто сегодня призывает к созданию такого правительства, первыми будут призывать к его свержению". При этом лидер "Хизбаллы" поддержал требования демонстрантов об экономических реформах в стране. Он подверг критике Саада Харири, заявив, что тот "отказался от своих обязанностей и обвинял других". Насралла дал понять, что "Хизбалла" готова принять участие в народном протесте: "Если мы выйдем на улицы, мы не уйдем с них до тех пор, пока все требования не будут выполнены".

Генеральный секретарь ливанской коммунистической партии Ханна Рариб выступил с призывом к всеобщей забастовке.

Командование армии Ливана поддержало требования демонстрантов, призвав к соблюдению порядка и мирного характера акций протеста.

Государственный строй Ливана

Согласно конституции, Ливан является парламентской республикой. Законодательная власть принадлежит парламенту (палате депутатов), исполнительная власть – президенту республики, который осуществляет её с помощью кабинета министров. Судебная власть представлена судами различных инстанций.

Особенностью конституционной системы Ливана является конфессиональный принцип, в соответствии с которым при назначениях на высшие государственные посты соблюдается определённый баланс между представителями различных религиозных общин. Он был закреплён в "Национальном пакте" – соглашении, заключённом в 1943 году между президентом страны и премьер-министром. В соответствии с данным соглашением, пост президента должен занимать маронит (в настоящее время это католик-маронит Мишель Аун, сблизившийся с "Хизбаллой"), премьер-министра – суннит (в настоящее время это прозападный суннит Саад Харири, враждебно относящийся к "Хизбалле"), председателя парламента – шиит (в настоящее время это Набих Берри, лидер шиитского движения "Амаль", близкий к "Хизбалле"), заместителей премьер-министра и председателя парламента – православные и т. д. Соответствующая норма представительства от различных общин установлена в парламенте, правительстве и при распределении мест в отдельных министерствах и ведомствах.

Политические кризисы в Ливане

Вся современная история Ливана, начиная со дня создания независимого государства в 1943 году, представляет собой череду политических кризисов и политических убийств.

В 1948 году Ливан принял участие в первой арабо-израильской войне. После поражения Ливан подписал с Израилем соглашение о прекращении огня. Около 100 тысяч арабских беженцев перебрались в Ливан.

С 1956 года в Ливане начали усиливаться противоречия между христианами и мусульманами, вылившиеся в мае 1958 года в гражданскую войну. Чтобы удержать власть в стране, прозападный президент Камиль Шамун обратился за военной помощью к США. Американские войска находились в стране с июля по октябрь 1958 года до нормализации обстановки.

В 1967 году Ливан принял участие в войне арабских армий против Израиля (Шестидневная война), потерпев сокрушительное поражение. Одним из последствий войны стало увеличение числа беженцев на ливанской территории.

В Войне Судного дня в 1973 Ливан формально не участвовал. Но с территории этой страны действовали террористические группировки палестинских арабов, которым противостоял ЦАХАЛ.

В 1975-1990 годах в Ливане шла гражданская война, в течение которой происходили столкновения между мусульманскими и христианскими общинами, а также внутри этих общин. Ситуация осложнялась вмешательством Сирии. В 1982-м Израиль оккупирует южный Ливан, стремясь обеспечить безопасность своих северных границ. В сентябре 1982-го, после убийства президента Ливана Башира Жмайеля и еще десятков ливанцев, фалангисты, являвшиеся союзниками израильтян, атаковали лагеря палестинских беженцев Сабра и Шатила.

Силы ЦАХАЛа оставались в южном Ливане вплоть до 2000 года. После их ухода контроль над южными районами страны фактически установила "Хизбалла". Хотя формально это территория контролировалась силами регулярной ливанской армии и UNIFIL.

В феврале 2005 года в Бейруте в результате теракта был убит бывший премьер-министр, один из самых богатых и влиятельных людей в стране Рафик Харири. Вместе с ним погибли более 20 человек. Международное расследование установило причастность "Хизбаллы" к этому теракту.

В июле-августе 2006 года "Хизбалла" атаковала на границе израильских военнослужащих, спровоцировав Вторую Ливанскую войну.

В 2007 году и позже происходили многочисленные беспорядки и вооруженные столкновения вокруг палестинских лагерей беженцев.

В 2011 году в Ливане возник конфликт между крупнейшими парламентскими фракциями. После отставки правительства пост премьер-министра, который до того с 2009 года занимал Саад Харири (сын Рафика Харири), занял суннит Наджиб Микати, которого считали сторонником шиитской "Хизбаллы". В стране тогда говорили о фактическом государственном перевороте, осуществленном "Хизбаллой".

Вскоре "Хизбалла" приняла участие в гражданской войне в Сирии на стороне режима Башара Асада.

В 2015 году по стране прокатилась волна протестов из-за бездействия правительства и политического кризиса, в ходе которого парламент до 2016 года не мог избрать президента. В итоге в 2016-м президентом стал Мишель Аун, а пост премьер-министра снова занял Саад Харири, в течение каденции не раз объявлявший о своей отставке и обвинявший Иран и Сирию в попытках вмешательства во внутренние дела Ливана.

В последние годы политическая ситуация в Ливане остается крайне нестабильной. Так, например, кабинет министров не собирался с конца июня до середины августа 2019 года, после покушения на министра по делам беженцев Салаха аль-Гариба (как установлено, покушавшиеся намеревались убить главу МИДа Джебрана Бассиля).

Очередная волна протестов в октябре 2019 года была спровоцирована тяжелым экономическим кризисом.