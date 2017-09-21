Аббас призвал создать единое еврейско-арабское государство

Председатель Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас выступил на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Большая часть его речи была посвящена обвинениям в адрес Израиля.

"Международное сообщество закрывает глаза на полувековую оккупацию палестинских земель, потакая поселенческой политике Израиля. Палестинцы сделали все возможное, чтобы вернуть Израиль за стол переговоров, но тщетно", - заявил он.

Аббас напомнил и о недавнем конфликте вокруг Храмовой горы, заявив, что Израиль играет с огнем, создавая угрозу религиозным святыням Старого города и, в первую очередь, мечети аль-Акса.

"Оккупации может быть положен конец двумя способами: или основе принципа "Два государства для двух народов", или созданием единого государства с равными правами для всех граждан", - цитирует палестинского лидера агенство Maan. Он призвал ООН установить жесткие временные рамки реализации резолюций, направленных против Израиля, а международное сообщества – принять меры по защите от израильской агрессии и прекращению поселенческой деятельности.





