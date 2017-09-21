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Ближний Восток

В Сирии уничтожены 850 джихадистов, российский спецназ спас военную полицию

время публикации: 07:51 | последнее обновление: 08:18 блог версия для печати фото
Солдаты батальона российской военной полиции в Сирии

Российские и сирийские войска остановили масштабное наступление боевиков террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" в зоне деэскалации Идлиб. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления российского генштаба генерал-полковник Сергей Рудской.

Джихадисты и примкнувшие к ним отряды наступали после артиллерийской подготовки, к операции были привлечены танки и бронетранспортеры. За сутки им удалось продвинуться на глубину до 12 километров на 20-километровом фронте.

Как передает телеканал RT, в генеральном штабе полагают, что джихадисты выполняли приказ американцев, которые хотели остановить продвижение сирийской армии на восточном берегу Евфрата.

По словам генерала, одной из целей атаки стал пункт контроля за соблюдением режима деэскалации, где в течение суток держал круговую оборону взвод российской военной полиции в составе 29 военнослужащих и несколько местных ополченцев.

Была сформирована деблокирующая группа из российских и сирийских спецназовцев. Возглавил ее заместитель начальника российского центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Виктор Шуляк. Действуя при поддержке ВВС, она смогла прорваться к блокированным солдатам. Три спецназовца получили ранения.

Затем российские и сирийские войска перешли в контрнаступление. Боевики были отброшены на исходные позиции. Командование сообщает, что только в результате авиаударов были уничтожены 850 джихадистов.



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