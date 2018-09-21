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Ближний Восток

Редактор "Реи аль-Юм": "Арафат ехал в Осло, чтобы вернуть Палестине сопротивление и изгнать евреев"

время публикации: 09:18 | последнее обновление: 09:49 блог версия для печати фото
Ицхак Рабин, Ясир Арафат и Шимон Перес в Осло. 1994 год
Саддам Хусейн и Ясир Арафат в Газе в 1988 году
Редактор "Реи аль-Юм": "Арафат ехал в Осло, чтобы вернуть Палестине сопротивление и изгнать евреев"

Редактор сайта "Реи аль-Юм" Абд аль-Бари Атуан, входивший в ближайшее окружение первого лидера Организации освобождения Палестины Ясира Арафата, опубликовал материал, посвященный 25-летию подписания соглашений Осло. Перевод статьи с арабского был опубликован институтом MEMRI.

По словам Атуана, Арафат не верил в мирный процесс, и Осло для него было лишь выходом из политической изоляции, в которой он оказался, поддержав в 1991 году Саддама Хусейна.

"Он шел в западню с открытыми глазами, зная, что предлагаемый ему мир является ложью, – утверждает журналист. – Но он видел в этом шанс к возрождению ООП и к возвращению сопротивления в Палестину. Его целью было продолжение войны за Палестину".

В своей статье Атуан пишет, что его беседа с Арафатом состоялась незадолго до вылета в Норвегию в Тунисе, когда с ним были поэт Махмуд Дарвиш и бывший член ЦК ООП Абдалла Хурани. Тогда Арафат сказал ему, что "его цель – посеять семена палестинского государства и заставить евреев бежать, как крысы с корабля".

"Это бегство произойдет не при моей жизни, но при твоей", – цитирует Атуан обращенные к нему слова Арафата, утверждая, что тот просил не публиковать их при его жизни.

Атуан подтверждает, что именно Арафат стоял за Второй интифадой, активно сотрудничая с ХАМАСом, с "Хизбаллой" и доставая оружие по всему миру. Он также повторяет теорию конспирации, согласно которой лидер ООП был отравлен израильтянами после того, как отказался подписывать Кемп-Дэвидские соглашения.



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