Россия получила от Израиля отчет об операции в Латакии. Главная тема: последствия инцидента

В четверг, 20 сентября, в Москве прошли переговоры представителей министерства обороны России и делегации Армии обороны Израиля, которую возглавлял командующий израильскими ВВС генерал-майор Амикам Норкин. В израильскую делегацию также входили начальник отдела внешних связей бригадный генерал Эрез Майзель и офицеры ВВС, разведки и оперативного отдела.

Как сообщают российские СМИ, израильская сторона представила 40-страничный доклад, в котором детально описаны события, происходившие в районе сирийской Латакии вечером 17 сентября.

По состоянию на утро 21 сентября, текст этого доклада не был передан в СМИ и не публиковался израильскими или российскими министерствами. Но общее содержание доклада известно.

Израиль подтверждает, что вечером 17 сентября группа израильских истребителей F-16 провела операцию около побережья Сирии, атаковав объект на восточной окраине Латакии, где находилось военное оборудование, предназначенное для "Хизбаллы" и других проиранских вооруженных формирований. В результате авиаударов, которые наносились "двумя волнами" примерно в 22:00, объект был уничтожен, что подтверждается данными израильского спутника и сирийской стороной.

Успешно выполнив поставленную боевую задачу, самолеты ВВС ЦАХАЛа взяли курс на аэродром базирования. Сирийские ПВО открыли беспорядочный огонь, который вели примерно в течение 40 минут в трех основных направлениях – на юг в сторону Ливана, на восток вглубь сирийской территории, а также на запад, в сторону моря. При этом сирийцами были выпущены десятки ракет, в том числе ЗРК С-200. Когда израильские самолеты уже находились в воздушном пространстве Израиля, одна из сирийских ракет С-200 попала в российский самолет-разведчик Ил-20, который упал в море в нескольких десятках километров к западу от Баниаса, погибли 15 российских военнослужащих.

Минобороны РФ подтвердило, что Ил-20 был сбит сирийским ЗРК С-200. Однако уже 18 сентября российское оборонное ведомство возложило на Израиль ответственность за это трагическое происшествие, заявив, что израильские летчики "подставили" российский Ил-20 под удар, "спрятавшись" за него от сирийских ракет.

МИД России называл действия израильских ВВС "безответственными", "недружелюбными" и "непрофессиональными".

Президент России Владимир Путин 18 сентября в телефонной беседе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу по поводу этого инцидента, судя по официальным данным, был менее резок в формулировках, но отметил, что операции израильских ВВС проводятся в нарушение суверенитета Сирии, а в данном случае не были соблюдены и российско-израильские договоренности о предотвращении опасных инцидентов.

На этом фоне в эфире российских телеканалов и радиостанций 18-19 сентября прозвучали призывы со стороны ряда политиков, общественных деятелей и журналистов к "жесткому ответу" в отношении Израиля. Инцидент широко обсуждался россиянами и в социальных сетях. Многие выступления и комментарии носили откровенно антиизраильский и даже антисемитский характер.

Доклад об инциденте 17.09.2018, переданный израильским командованием российской стороне, отвергает прямую или косвенную вину израильских летчиков в гибели российского самолета Ил-20. Израиль возлагает ответственность на режим Башара Асада, в частности на командование сирийскими ПВО. Кроме того, Израиль заявляет, что режим Асада действует в интересах Тегерана, помогая иранским военным укрепиться в Сирии и вооружать "Хизбаллу".

Во многих публикациях израильских СМИ отмечается очевидная несогласованность действий российских и сирийских военных в Сирии.

Официальный представитель минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков (первым выступивший с обвинениями в адрес Израиля) заявил, что Россия не передавала Сирии или какой-либо другой стране коды системы "свой-чужой". Это подтверждают и независимые военные эксперты. Но при этом остается открытым вопрос, почему командование российскими войсками в Сирии не уведомило сирийских союзников о полете Ил-20, и почему сирийские ПВО атаковали этот самолет, который невозможно на радаре спутать с израильским истребителем.

Арабские СМИ сообщали, что российская военная полиция еще утром 18 сентября арестовала всех офицеров, а также гражданских сотрудников, находившихся на территории 44-го батальона противовоздушной обороны армии Сирии, дислоцированного в пригороде Латакии и ответственного за управление зенитно-ракетным комплексом С-200.

Известный израильский военный корреспондент Рон Бен-Ишай заявил в ряде интервью, что Россия, обвиняя в гибели самолета Израиль, пытается таким образом отвлечь внимание от своих же ошибочных приказов, которые привели к гибели Ил-20. По данным Бен-Ишая, израильтяне предупредили российских коллег об авиаударе по оружейному складу в Латакии не за минуту, как утверждают русские, а за несколько минут. Бен-Ишай утверждает, что Ил-20 на момент израильского авиаудара находился к востоку от Латакии, а не в районе действия израильских ВВС. Только после того, как самолеты ЦАХАЛа разбомбили цель, Ил-20 переместился к западу от Латакии. По мнению журналиста, командование отправило самолет в район расположения французского фрегата Auvergne, поскольку подозревало, что именно с него была произведена атака.

После передачи российской стороне 40-страничного доклада об этом инциденте Москва не делала никаких официальных заявлений, в которых было бы сказано об отказе от обвинений в адрес Израиля.

Однако Москва и Иерусалим подтверждают, что в ходе переговоров 20 сентября была достигнута договоренность продолжить координацию действий в Сирии.

При этом СМИ сообщают о возросшей активности российских военных в восточном Средиземноморье и о том, что российские военные опубликовали предупреждения о запрете полетов в воздушном пространстве в районе Кипра. Этот запрет будет действовать до среды, 26 сентября.

Многие израильские эксперты, в частности арабист и депутат Кнессета Ксения Светлова ("Сионистский лагерь"), опасаются, что инцидент около Латакии нанесет значительный ущерб свободе действий израильских ВВС в Сирии. Не исключено, что после провала сирийской ЗРК С-200 вновь будет поднят вопрос о поставках Дамаску более современных средств ПВО российского производства, например ЗРК С-300.

Тема гибели Ил-20 после авиаудара ЦАХАЛа по целям в Сирии остается одной из основных в израильских СМИ. Так, например, обозреватель "Маарива" Бен Каспит пишет, что по-настоящему вопрос должен стоять не "Почему это произошло?", а "Почему это произошло только сейчас?", учитывая сотни ударов по объектам в Сирии, нанесенные ВВС ЦАХАЛа за последние два года. "Поскольку российский самолет был сбит сирийскими ПВО, можно предположить, что кризис в отношениях с Россией пройдет. Израильским самолетам будет сложнее наносить удары, но катастрофой закрытие воздушного пространства над Сирией не будет. Прошли времена, когда для этого самолету нужно было быть непосредственно над целью. Однако "кредитная линия", отведенная Россией Израилю в небе над Сирией, будет несомненно сокращаться", – пишет Каспит.

Йоси Иегошуа пишет в газете "Едиот Ахронот", что Иран вероятно попытается воспользоваться расколом в отношениях между Россией и Израилем и в ближайшие дни осуществить поставки "Хизбалле" современных ракетных вооружений. В этой ситуации ЦАХАЛ, по всей видимости, будет вынужден действовать, несмотря на сложную политическую ситуацию.

При подготовке публикации использованы данные пресс-службы ЦАХАЛа и минобороны Израиля, изданий Ynet, "Едиот Ахронот", "Маарив", "Коммерсант", радиостанции "Кан Бет" и др.





