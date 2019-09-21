США направляют солдат в Саудовскую Аравию, Иран разворачивает ПРО возле нефтяных объектов

Министерство обороны США сообщило о намерении в ближайшее время направить военнослужащих в Саудовскую Аравию с целью обеспечения защиты нефтяных объектов.

Кроме того, будет ускорена поставка Саудовской Аравии и ОАЭ противоракетного и иного защитного оборудования для его использования армиями этих стран.

Количество направляемых в королевство солдат не сообщается, однако подчеркивается, что их будет немного. Их задача – обеспечение защитных функций.

Данный шаг стал реакцией на просьбу Эр-Рияда о помощи в защите его нефтяных объектов и инфраструктуры.

В пятницу, 20 сентября, на брифинге для журналистов в Пентагоне министр обороны США Марк Эспер и председатель Комитета начальников штабов американских Вооруженных сил генерал Джозеф Данфорд сделали специальное заявление об этом.

"Саудовская Аравия запросила международную поддержку в целях защиты важнейшей инфраструктуры королевства. Содействие запросили и ОАЭ. В ответ на запросы президент одобрил развертывание сил США, которые будут оборонительными по своему характеру и будут в основном отвечать за противовоздушную и противоракетную оборону. Мы также будем работать над ускорением доставки военной техники Саудовской Аравии и ОАЭ, чтобы укрепить их потенциал самообороны", - сказал Эспер.

По его словам, за счет таких шагов Вашингтон рассчитывает достичь сразу нескольких целей. "Цель дополнительной военной поддержки, которую мы окажем, заключается в следующем. Во-первых, послать ясный сигнал, что США поддерживают партнеров в регионе. Во-вторых, гарантировать свободное перемещение ресурсов, необходимых для поддержки глобальной экономики. В-третьих, продемонстрировать нашу приверженность поддержанию международного миропорядка, основанного на правилах, следовать которому мы давно призываем Иран", - пояснил глава американского военного ведомства.

При этом он заверил, что США не желают воевать с Ираном. Однако Вашингтон будет готов и к другому развитию событий, предупредил Эспер. "Как ясно дал понять президент, США не стремятся к конфликту с Ираном. Вместе с тем у нас имеется много других вариантов военных действий, если в них возникнет потребность", - заявил шеф Пентагона.

Эспер также обратился к международному сообществу с призывом "осудить атаки Ирана" и помочь Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам в "укреплении их потенциала самообороны". Министр указал на "весомое присутствие США" в зоне Персидского залива.

Между тем, иранские войска ПВО развертывают системы противоракетной обороны Sky Guard и Mersad для прикрытия нефтяных объектов.

Напомним, что на минувшей неделе объекты саудовской государственной нефтяной компании Aramco подверглись атаке с воздуха, приведшей к парализации значительной части нефтедобывающих мощностей Саудовской Аравии и глобальному скачку цен на нефть. В то время, как ответственность за атаку взяли на себя хуситские повстанцы в Йемене, Саудовская Аравия и США возложили вину за нее на Иран.





