Министр обороны США прибыл с визитом в Багдад

Во вторник, 22 августа, в Багдад с необъявленным визитом прибыл министр обороны США Джеймс Мэттис, передает катарский телеканал "Аль-Джазира".

В сообщении со ссылкой на иракские источники говорится, что глава Пентагона планирует обсудить с руководством Ирака совместные действия по борьбе с "Исламским государством".

Визит Мэттиса в Багдад не анонсировался по соображениям безопасности, что является обычной практикой.

США не скрывают своих опасений по поводу растущего влияния России и Ирана на ситуацию в Ираке.