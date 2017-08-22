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Ближний Восток

Министр обороны США прибыл с визитом в Багдад

время публикации: 10:22 | последнее обновление: 10:25 блог версия для печати фото
Министр обороны США Джеймс Мэттис

Во вторник, 22 августа, в Багдад с необъявленным визитом прибыл министр обороны США Джеймс Мэттис, передает катарский телеканал "Аль-Джазира".

В сообщении со ссылкой на иракские источники говорится, что глава Пентагона планирует обсудить с руководством Ирака совместные действия по борьбе с "Исламским государством".

Визит Мэттиса в Багдад не анонсировался по соображениям безопасности, что является обычной практикой.

США не скрывают своих опасений по поводу растущего влияния России и Ирана на ситуацию в Ираке.

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