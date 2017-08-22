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Ближний Восток

До конца года Россия поставит Египту 15 ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор"

время публикации: 18:51 | последнее обновление: 18:51 блог версия для печати фото
Ка-52

Россия до конца 2017 года поставит Египту 15 ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор", заявил во вторник, 22 августа, РИА Новости в ходе форума "Армия-2017" гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Всего в рамках подписанного ранее контракта Москва должна поставить Каиру 46 "Аллигаторов", отметил собеседник агентства.

При этом первые три Ка-52 Египту уже поставлены, на этой технике идет обучение египетских специалистов.

В июле этого года стало известно, что Россия заключит с Египтом контракты на поставку вертолетов Ка-52К и корабельных систем для вертолетоносцев "Мистраль".

В сентябре 2014 года президент Франции Франсуа Олланд заявил о своем решении приостановить поставку в Россию первого вертолетоносца "Мистраль" в связи с участием России в вооруженном конфликте на востоке Украины. Незадолго до того Россия и Франция договорились о размерах компенсации, которую Париж выплатит Москве за отмену контракта на поставку двух кораблей. Согласно условиям, российское оборудование, установленное на кораблях, должно было быть снято и возвращено в Россию, однако в середине сентября Москва сообщила, что не станет демонтировать установленное на вертолетоносцах "Мистраль" оборудование, если боевые корабли будут проданы Египту.

В октябре 2015 года в Каире было подписано соглашение о покупке французских вертолетоносцев "Мистраль", построенных ранее для России.

Сумма соглашения с Египтом составила около 950 миллионов евро. Эта сумма включала и подготовку 400 военных моряков. Тогда же сообщалось, что значительная часть установленного на вертолетоносцах оборудования будет российского производства, что обойдется еще в один миллиард долларов.

В июне 2016-го первый "Мистраль" прибыл в Египет.

Вертолетоносцы этого класса отличает способность выполнять широкий круг задач. Они способны нести на борту 700 военных, 16 вертолетов и до 50 единиц бронетехники. Экипаж египетского корабля прошел курс подготовки на французских вертолетоносцах.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 5 июля 2017 г.
Россия заключит с Египтом договор на поставку вертолетов и оборудования для "Мистралей"
// NEWSru.co.il // В мире // 21 октября 2016 г.
Министр обороны Польши: Египет отдал "Мистрали" России за один доллар
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 6 августа 2016 г.
Египетский флот включил в свой состав российский корвет
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 23 июня 2016 г.
Первый "Мистраль" прибыл в Египет







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Вторник, 22 августа 2017 г.
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