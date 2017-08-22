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Ближний Восток

Reuters: КНДР посылает в Сирию химическое оружие

время публикации: 08:35 | последнее обновление: 08:35 блог версия для печати фото
Reuters: КНДР посылает в Сирию химическое оружие

Две партии товаров, отправленные из КНДР сирийскому правительственному агентству, ответственному за разработку программы химического оружия, были перехвачены за последние полгода, сообщает Reuters со ссылкой на засекреченный отчет ООН о нарушении санкций по Северной Корее.

Рапорт, составленный комиссией из независимых экспертов ООН и представленный Совету безопасности ООН в начале этого месяца, по данным Reuters, не включает в себя описание содержания контейнеров и информацию о том, когда и где произошел перехват партий.

Согласно рапорту, партии товаров, отправленные из КНДР в Сирию, были перехвачены двумя государствами-членами СБ ООН. По данным третьего государства, как указано в отчете, эти товары были отправлены в Сирию в рамках договора о сотрудничестве между Сирией и KOMID (Корейской корпорацией по разработке и торговле природными ресурсами).

В 2009 году KOMID был внесен СБ ООН в черный список в качестве основной северокорейской компании, занимающейся экспортом оборудования для баллистических ракет и конвенционального оружия.

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