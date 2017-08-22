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Ближний Восток

Хакеры "Бригады мученика Абу Али Мустафы" заявили, что взломали базу данных Кнессета

время публикации: 12:12 | последнее обновление: 13:13 блог версия для печати фото
Хакеры "Бригады мученика Абу Али Мустафы" заявили, что взломали базу данных Кнессета

Представители так называемого "Подразделения 67", входящего в состав "Бригад мученика Абу Али Мустафы" (боевого крыла "Народного фронта освобождения Палестины"), заявили во вторник, 22 августа, что им удалось взломать базу данных Кнессета и получить полную информацию обо всех депутатах израильского парламента, не носившую публичный характер, сообщает палестинское агентство Maan.

Согласно указанному источнику, речь идет, в том числе, об адресах проживания, личных номерах телефонов и других данных.

Хакерами опубликован видеоролик, в котором были показаны страницы "личных дел" министра обороны Израиля Авигдора Либермана, министра юстиции Айелет Шакед, бывшего министра обороны Моше Яалона, бывшего министра иностранных дел Ципи Ливни.

В заявлении "бригад" также подчеркивается, что боевики НФОП продолжают сопротивление после гибели их лидера Абу Али Мустафы.

Мустафа Али Зибри ("Абу Али Мустафа") был ликвидирован 17 августа 2001 года в Рамалле, на тот момент он был генеральным секретарем НФОП. Через два месяца после его уничтожения боевики НФОП застрелили в Иерусалиме Рехавама Зеэви, занимавшего тогда пост министра туризма Израиля. Четыре участника этого нападения, а также генсек НФОП Ахмад Саадат (сменивший Абу Али Мустафу на этом посту), отбывают пожизненные заключения в израильских тюрьмах.

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