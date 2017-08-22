В сентябре КПП "Рафах" между Египтом и Газой откроется на постоянной основе

Руководство террористической организации ХАМАС в секторе Газы, представители Мухаммада Дахлана и власти Египта достигли соглашения об открытии КПП "Рафах" на границе между Египтом и сектором на постоянной основе.

КПП, который с начала года работал в общей сложности 14 дней, будет открыт на постоянной основе в сентябре текущего года, после завершения работ по переоборудованию транспортного терминала.

Как сообщает газета "Гаарец", жители Газы смогут выезжать в Египет при наличии обоснованной причины (лечение, учеба, бизнес, семья и т.д.) или предъявив визу на въезд в другое государство.