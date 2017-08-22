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Ближний Восток

В сентябре КПП "Рафах" между Египтом и Газой откроется на постоянной основе

время публикации: 09:47 | последнее обновление: 09:48 блог версия для печати фото
В сентябре КПП "Рафах" между Египтом и Газой откроется на постоянной основе

Руководство террористической организации ХАМАС в секторе Газы, представители Мухаммада Дахлана и власти Египта достигли соглашения об открытии КПП "Рафах" на границе между Египтом и сектором на постоянной основе.

КПП, который с начала года работал в общей сложности 14 дней, будет открыт на постоянной основе в сентябре текущего года, после завершения работ по переоборудованию транспортного терминала.

Как сообщает газета "Гаарец", жители Газы смогут выезжать в Египет при наличии обоснованной причины (лечение, учеба, бизнес, семья и т.д.) или предъявив визу на въезд в другое государство.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 17 августа 2017 г.
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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 14 августа 2017 г.
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