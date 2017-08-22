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Ближний Восток

Бои в сирийской Ракке, многочисленные жертвы среди мирного населения

время публикации: 17:32 | последнее обновление: 17:32 блог версия для печати фото
Бои в сирийской Ракке, многочисленные жертвы среди мирного населения
Бои в сирийской Ракке, многочисленные жертвы среди мирного населения
Бои в сирийской Ракке, многочисленные жертвы среди мирного населения

За последние восемь дней до 170 мирных граждан погибли в сирийской Ракке, где идут бои между силами "Исламского государства" и альянса "Демократические силы Сирии", который поддерживают американский спецназ и военные самолеты коалиции, возглавляемой США, сообщает мониторинговая группа Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

По сведениям SOHR, только за последние сутки в результате авиаударов в Ракке, в кварталах ас-Сакани, аль-Баду и аль-Хадика аль-Байдаа погибли не менее 42 гражданских лиц, в их числе 19 детей и 12 женщин.

В отчете говорится о том, что мирное население Ракки оказалось "между молотом ИГ и наковальней международной коалиции", причем в последние дни боевые действия активизировались. С 14 по 22 августа погибли не менее 167 мирных граждан, включая 59 детей и 37 женщин. При этом есть множество тяжелораненых, а в местных больницах не хватает медикаментов, оборудования и специалистов.

Катарский телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на собственные источники и SOHR заявляет о примерно 100 убитых мирных жителях Ракки за последние 48 часов.

При этом сирийское государственное агентство SANA утвержает, что только за последние сутки в Ракке, в районах ас-Сакани, аль-Баду и ат-Тусия, в результате авиаударов были убиты 78 мирных граждан, и обвиняет американскую коалицию в "новом кровавом преступлении против сирийского народа". Это сообщение цитируют российское агентство РИА Новости и китайское агентство "Синьхуа".

SOHR отмечает ухудшение общей гуманитарной ситуации в Ракке, где наблюдается острый дефицит питьевой воды и продовольствия, в течение последних нескольких недель на местном рынке нет ни овощей, ни фруктов. В основном, рацион питания основан на зерне, рисе и бобовых.

В целом, по оценке независимых экспертов, ситуация для жителей Ракки критическая, немногим из них удалось выбраться из зоны, контролируемой ИГ, в зону, находящуся под контролем ДСС. Исламисты используют мирное население как живой щит, их командные пункты, ракетные и артиллерийские установки находятся в жилых кварталах, и при ударах по этим целям неизбежно гибнут мирные граждане.

До начала гражданской войны (в 2011 году) в Ракке жили более 300 тысяч человек. В марте 2013-го этот город был захвачен "Исламским государством" и постепенно стал фактической "сирийской столицей ИГ". В начале июня этого года ДСС при поддержке коалиции во главе с США начали наступление на Ракку, но захватить город, где за несколько месяцев боев погибли тысячи людей, до сих пор не удалось. Оценка точного количества жертв в Ракке затруднена, основным источником информации являются мониторинговые группы, которые получают сведения от местных жителей.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 6 августа 2017 г.
SANA: жертвами авиаударов международной коалиции по Ракке стали 43 мирных жителя
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 5 августа 2017 г.
Применение фосфорных бомб при авиаударах по сирийской Ракке: противоречивая информация
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 27 июля 2017 г.
Западная коалиция нанесла удар по Ракке, десятки погибших
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 13 июля 2017 г.
США признали: в Ракке действуют американские коммандос
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 6 июля 2017 г.
AFP: в ходе штурма Ракки при ударах ВВС США и союзников погибли 224 мирных жителя
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 28 июня 2017 г.
Десятки человек погибли в Сирии в результате удара по тюрьме ИГ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 11 июня 2017 г.
Сирийские оппозиционные войска захватили западную часть Ракки
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 6 июня 2017 г.
Союзники США ворвались в Ракку, столицу "Исламского государства"







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