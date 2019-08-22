ВВС ЦАХАЛа нанесли ответный удар по сектору Газы

В ночь на четверг, 22 августа, палестинские СМИ сообщили о нанесении военно-воздушными силами ЦАХАЛа ударов по целям в секторе Газы.

Информация о пострадавших в результате действий израильских ВВС не поступала.

Вскоре пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала сообщение, согласно которому была атакована база военно-морских сил ХАМАСа в северной части сектора.

Удар ВВС стали реакцией на минометный обстрел территории Израиля накануне вечером, отмечает армейская пресс-служба.

Как сообщалось ранее, примерно в 20:50 среды около границы сектора Газы сработала сирена "Цева адом", предупреждающая о возможном обстреле.

ЦАХАЛ заявляет, что был зафиксирован запуск ракеты или минометного снаряда из Газы в сторону израильской территории.

По предварительным данным, снаряд разорвался на открытой местности на территории одного из населенных пунктов в местном совете Сдот Негев. Об ущербе не сообщалось.

Ни одна группировка пока не брала на себя ответственность за этот обстрел.

Вскоре после нанесения ЦАХАЛом удара по сектору Газы палестинские террористы осуществили новый обстрел территории Израиля. В ряде населенных пунктов, прилегающих к границе с сектором прозвучал тревожный сигнал "Цева Адом".

Согласно сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, был зафиксирован запуск ракеты или минометного снаряда.

По предварительным данным, в результате обстрела никто не пострадал, материальный ущерб причинен не был.