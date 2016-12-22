МККК: из Алеппо эвакуированы 34 тысячи человек

В четверг, 22 декабря, из осажденных восточных районов Алеппо должны быть эвакуированы последние оставшиеся жители и боевики. До сих пор, по данным Международного комитета Красного Креста, из восточного Алеппо были эвакуированы около 34 тысяч человек, сообщает AP.

В восточном Алеппо остаются еще несколько тысяч боевиков и их семей, которых будут вывозить 40 автобусов и несколько сотен частных автомобилей. Людей вывозят в села к западу от Алеппо.

По данным МККК, еще четыре автобуса вывезут несколько сотен человек из осажденных армией Асада деревень в провинции Идлиб.