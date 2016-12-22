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Ближний Восток

ЦАХАЛ разрушил дом террориста, убившего двух человек в Иерусалиме

время публикации: 07:22 | последнее обновление: 09:22 блог версия для печати фото
Палестинские СМИ: один погибший в ходе столкновений с ЦАХАЛом в районе Рамаллы

ЦАХАЛ провел в ночь на четверг, 22 декабря, операцию по сносу дома террориста Мусабаха Абу-Сабиха, убившего 9 октября этого года 29-летнего старшину полиции Йосефа Кирму и 60-летнюю Левану Малихи.

СМИ Палестинской автономии сообщают о беспорядках в деревне Акаб недалеко от Рамаллы.

Согласно сообщениям, в ходе беспорядков ЦАХАЛ применил средства для разгона демонстраций и боевые патроны.

Медицинские источники в Рамалле сообщают о гибели в ходе беспорядков 19-летнего Мухаммеда Харуба. Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что Харуба был застрелен при попытке метнуть в солдат ЦАХАЛа взрывное устройство.

Теракт в Иерусалиме был совершен 15 октября 2016 года. В этот день житель иерусалимского квартала Сильван Мусабах Абу Сабих должен был начать отбывать наказание за антиизраильскую деятельность. Но уже в 10:15 утра террорист подъехал на белом автомобиле к трамвайной остановке на бульваре Хаим Бар-Лев (60-я трасса), находящейся недалеко от Центрального штаба полиции, и открыл огонь по людям. После нападения он попытался скрыться, поехав в сторону арабского квартала Шейх Джарах. Его преследовали бойцы спецподразделения полиции ЯСАМ на мотоциклах, в ходе перестрелки террорист был убит. В автомобиле террориста нашли автоматическую винтовку М-16 и неразорвавшуюся гранату.



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// NEWSru.co.il // В Израиле // 13 октября 2016 г.
Опубликовано имя террориста, застрелившего Йосефа Кирму и Левану Малихи







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Четверг, 22 декабря 2016 г.
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