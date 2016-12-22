Египет отложил голосование в СБ ООН по просьбе Израиля

По информации агентства Reuters, Египет отложил голосование по антиизраильской резолюции в СБ ООН по просьбе Израиля.

Дипломатический источник, на который ссылается агентство, заявил, что контакты между двумя странами осуществлялись "на самом высоком уровне".

Голосование по резолюции, осуждающей израильскую поселенческую деятельность, должно было состояться в СБ ООН в 22:00 по израильскому времени. Однако за пять часов до голосования президент Египта Абд аль-Фаттаха ас-Сиси отдал распоряжение египетским дипломатам в ООН перенести голосование.

Проект резолюции был подготовлен палестинской администрацией, но подать его должен был Египет.