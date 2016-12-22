В СБ ООН отложено голосование по антиизраильской резолюции

За пять часов до начала голосования в Совете безопасности ООН по резолюции, осуждающей израильскую поселенческую деятельность, президент Египта Абд аль-Фаттаха ас-Сиси отдал распоряжение египетским дипломатам в ООН перенести голосование. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в ООН.

Проект резолюции был подготовлен палестинской администрацией и должен был быть подан Египтом вечером 22 декабря. Голосование было назначено на 22:00 по ближневосточному времени.

Речь идет о резолюции, осуждающей израильскую поселенческую деятельность "за зеленой чертой" – то есть строительство в Иудее и Самарии (в тексте проекта резолюции "Западный берег реки Иордан") и на спорных территориях в Иерусалиме (в тексте резолюции "Восточный Иерусалим"). Данный документ был подготовлен палестинской администрацией, будет подан Египтом и поддержан другими арабскими странами, он призывает Израиль к полному и незамедлительному прекращению поселенческой деятельности "на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим".

Авторы этой резолюции относят к "оккупированным территориям" не только арабские, но и многие еврейские кварталы Иерусалима, находящиеся за так называемой "зеленой чертой" (среди этих кварталов оказываются Гило, Ар Хома, Рамот, Писгат-Зеэв, Тальпиот и другие). Власти Израиля под "Восточным Иерусалимом" подразумевают только арабские кварталы столицы.

На протяжении всего дня представители Израиля вели переговоры с лидерами разных государств, убеждая их голосовать против.

В 17:00 собрался на чрезвычайное заседание, посвященное голосованию в Совете безопасности, военно-политический кабинет Израиля.

Главное беспокойство в Израиле вызывала позиция США при голосовании. Государственный секретарь США Джон Керри заявил, что его администрация в ближайшие часы сообщит, использует ли его страна право вето. Тем временем, избранный президент США Дональд Трамп однозначно заявил, что резолюция должна быть заблокирована. "Мир между израильтянами и палестинцами может быть достигнут исключительно путем прямых переговоров, а эта резолюцию ставит Израиль в очень неудобное положение и является несправедливой", - заявил Трамп.

В свою очередь Франция дала понять, что проголосует за резолюцию. В полдень министр просвещения Нафтали Беннет встречался с послами Великобритании и Греции.

Накануне в официальном твиттере главы правительства Израиля Биньямина Нетаниягу была опубликована запись: "США должны наложить вето на антиизраильскую резолюцию в Совете Безопасности ООН в четверг".

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