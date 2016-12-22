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Ближний Восток

Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 22 декабря

время публикации: 09:08 | последнее обновление: 09:08 блог версия для печати фото
Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 22 декабря

События и происшествия, связанные с палестино-израильским конфликтом. Четверг, 22 декабря 2016 года. Информация обновляется по мере поступления.

09:00. В ночь на четверг, 22 декабря, силы безопасности задержали в Иудее и Самарии семерых разыскиваемых арабов. Шесть задержанных подозреваются в участии в беспорядках и насильственных действиях в отношении сил безопасности и израильских граждан. В Хевроне задержан активист террористической организации ХАМАС.

В Калькилии силы безопасности опечатали типографию, где производились подстрекательские материалы и задержали владельца типографии.

Также силы безопасности разрушили дом террориста, застрелившего в октябре двух израильтян в Иерусалиме. В ходе операции по разрушению дома имели место массовые беспорядки. Один араб был убит и двое получили ранения.

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Четверг, 22 декабря 2016 г.
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