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Ближний Восток

Париж назначил конференцию по Ближнему Востоку на середину января

время публикации: 16:54 | последнее обновление: 16:54 блог версия для печати фото
Париж назначил конференцию по Ближнему Востоку на середину января

В четверг, 22 декабря, министерство иностранных дел Франции сообщило, что ближневосточная конференция, посвященная палестино-израильскому конфликту, начнется 15 января. Ожидается, что в ней примут около 70 государств.

Конференция, проводимая по инициативе Парижа, должна была состояться в конце декабря. Однако 13 декабря "посол Палестины в Париже" Салман Аль-Хефри в телефонном интервью агентству Xinhua сообщил, что Елисейский дворец уведомил власти Палестинской автономии о ее переносе на более поздний срок. МИД Франции задержку объяснял организационными сложностями.

Израиль принимать участие в международном форуме не намерен. При этом Биньямин Нетаниягу пообещал президенту Франции Франсуа Олланду приехать в Париж для прямых переговоров с Махмудом Аббасом в том случае, если конференция будет отменена.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 13 декабря 2016 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 7 декабря 2016 г.
Нетаниягу в беседе с Олландом отказался от участия в конференции в Париже
// NEWSru.co.il // В мире // 7 декабря 2016 г.
Le Figaro: Аббас согласился встретиться с Нетаниягу в Париже
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 21 ноября 2016 г.
СМИ: ПНА получила приглашение на Парижскую конференцию по Ближнему Востоку
// NEWSru.co.il // В мире // 20 ноября 2016 г.
СМИ: Франция отказалась от идеи конференции по Ближнему Востоку







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Четверг, 22 декабря 2016 г.
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