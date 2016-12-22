Париж назначил конференцию по Ближнему Востоку на середину января

В четверг, 22 декабря, министерство иностранных дел Франции сообщило, что ближневосточная конференция, посвященная палестино-израильскому конфликту, начнется 15 января. Ожидается, что в ней примут около 70 государств.

Конференция, проводимая по инициативе Парижа, должна была состояться в конце декабря. Однако 13 декабря "посол Палестины в Париже" Салман Аль-Хефри в телефонном интервью агентству Xinhua сообщил, что Елисейский дворец уведомил власти Палестинской автономии о ее переносе на более поздний срок. МИД Франции задержку объяснял организационными сложностями.

Израиль принимать участие в международном форуме не намерен. При этом Биньямин Нетаниягу пообещал президенту Франции Франсуа Олланду приехать в Париж для прямых переговоров с Махмудом Аббасом в том случае, если конференция будет отменена.