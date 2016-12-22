22 декабря 2016 г.
последняя новость: 15:34
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
13:14 МККК: из Алеппо эвакуированы 34 тысячи человек
12:34 В Турции освобождены из-под ареста родственники убийцы посла России
11:35 В Мосуле взорвались три автомобиля, начиненные взрывчаткой, есть жертвы
09:08 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 22 декабря
07:22 ЦАХАЛ разрушил дом террориста, убившего двух человек в Иерусалиме
13:55 Ответственность за убийство российского посла в Турции взяла группировка "Джаиш аль-Фатх"
07:49 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 21 декабря
22:36 В Москву из Анкары доставлено тело посла Андрея Карлова
17:02 В аль-Караке в новой перестрелке с боевиками погиб сотрудник сил безопасности Иордании
14:45 "Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Иордании
Ближний Восток

В Турции освобождены из-под ареста родственники убийцы посла России

время публикации: 12:34 | последнее обновление: 12:34 блог версия для печати фото
Анкара, 20 декабря 2016 года

Турецкие власти освободили членов семьи Мевлюта Мерта Алтынташа, застрелившего в Анкаре российского посла Андрея Карлова, сообщает в четверг телеканал CNN Turk.

После покушения турецкие спецслужбы задержали мать, отца, сестру и двух других родственников убийцы.

Интерфакс пишет, что на момент покушения находились у себя дома в провинции Айдын, где жили вместе с Алтынташем.

Мевлют Мерт Алтынташ два с половиной года проработал в турецкой полиции и был уволен из рядов правоохранительных органов после попытки государственного переворота летом этого года.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 21 декабря 2016 г.
Убитому в Турции российскому послу присвоено звание Героя России
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 20 декабря 2016 г.
В Москву из Анкары доставлено тело посла Андрея Карлова







  Рейтинг@Mail.ru  
Четверг, 22 декабря 2016 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2016