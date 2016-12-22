В Турции освобождены из-под ареста родственники убийцы посла России

Турецкие власти освободили членов семьи Мевлюта Мерта Алтынташа, застрелившего в Анкаре российского посла Андрея Карлова, сообщает в четверг телеканал CNN Turk.

После покушения турецкие спецслужбы задержали мать, отца, сестру и двух других родственников убийцы.

Интерфакс пишет, что на момент покушения находились у себя дома в провинции Айдын, где жили вместе с Алтынташем.

Мевлют Мерт Алтынташ два с половиной года проработал в турецкой полиции и был уволен из рядов правоохранительных органов после попытки государственного переворота летом этого года.